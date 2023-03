https://sputniknews.lat/20230315/que-pretendia-hacer-eeuu-volando-un-dron-de-combate-frente-a-las-costas-rusas-1136889650.html

¿Qué pretendía hacer EEUU volando un dron de combate frente a las costas rusas?

El incidente con un dron de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobre el mar Negro hizo temer una escalada militar entre las potencias nucleares. El analista de... 15.03.2023, Sputnik Mundo

Según un comunicado del Mando Europeo de EEUU, distribuido el 14 de marzo, los cazas rusos Su-27 zumbaron el avión no tripulado MQ-9 Reaper de la Fuerza Aérea estadounidense, arrojaron combustible a su paso y finalmente le cortaron la hélice trasera, provocando que se estrellara en el mar. El dron, se señaló, del mismo modelo utilizado en ataques armados contra civiles en Afganistán y Pakistán, se encontraba en una misión de "inteligencia, vigilancia y reconocimiento" sobre "aguas internacionales".En este contexto, Mark Sleboda declaró a Sputnik que las protestas del Ejército estadounidense por el incidente no tenían en cuenta la función ofensiva del avión no tripulado.Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso comunicó que el Reaper fue detectado cerca de la península de Crimea, que votó a favor de la reunificación con Rusia en 2014 tras el golpe de Estado del Euromaidán en Ucrania. El avión no tripulado, de acuerdo con la dependencia militar, volaba en dirección a la frontera estatal rusa con sus transpondedores de identificación apagados, violando así los límites del régimen temporal del espacio aéreo establecido para la operación militar especial rusa. Entonces, se subrayó, el vehículo aéreo de combate no tripulado perdió el control y se estrelló después de hacer maniobras radicales."Los aviones rusos no utilizaron armas a bordo, no entraron en contacto con el vehículo aéreo no tripulado y regresaron sanos y salvos a su aeródromo de origen", subrayó la Defensa.Sleboda detalló que Ucrania ya había lanzado una serie de ataques contra Crimea con drones aéreos y submarinos, proporcionados por EEUU y el Reino Unido y guiados por la inteligencia recopilada por los aviones de vigilancia de esos países.En conclusión, el experto destacó que aunque Rusia sigue reconociendo que EEUU no está "participando activamente" en los ataques, le está diciendo a Washington: "Sabemos lo que están haciendo".

