Se dispara la tensión entre Ecuador y Argentina con las expulsiones de embajadores

La exministra ecuatoriana, María de los Ángeles Duarte, dejó la sede argentina en Quito, donde estaba alojada, rumbo a Caracas. El incidente desató expulsiones de embajadores. Esta y otras noticias en 'En órbita'.

Argentina expulsó al embajador de Ecuador, Juan Carlos Holguín, en respuesta a la decisión del Gobierno de Guillermo Lasso de solicitar el retiro del diplomático argentino Gabriel Fuks.Quito tomó la decisión tras conocer que la exministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, dejó la sede diplomática de Buenos Aires en la capital ecuatoriana.Posteriormente, Duarte se presentó ante la representación argentina en Caracas, Venezuela.El Ministerio de Exteriores argentino recordó que "no existe norma internacional alguna que obligara a las autoridades diplomáticas argentinas a ejercer custodia" sobre la exministra en Ecuador.Duarte permanecía desde agosto de 2020 en la sede diplomática argentina en Quito, pero el lunes 13 se reportó de forma oficial su evasión.La ministra durante el Gobierno de Rafael Correa (2010-2013) fue condenada a ocho años de prisión por el delito de cohecho en el caso "Sobornos 2012-2016", con base a publicaciones periodísticas de denuncias sobre presuntas irregularidades que refieren al financiamiento de la campaña electoral del Movimiento Alianza PAÍS, encabezado por Correa.Previamente, en un mensaje publicado en Twitter, Duarte expresó que el Gobierno de Lasso la convirtió en una "rehén política"."En nuestros países hay un quiebre de la Justicia, en cómo opera para los intereses de gobiernos de turno o de las cámaras empresariales", agregó la entrevistada.También consultamos al ecuatoriano Santiago Aguilar Morán, director de la emisora Radio La Calle, para quien el Ejecutivo de Lasso utiliza este caso con el fin de desviar la atención y obtener "una bocanada de aire" ante una propia crisis de corrupción que enfrenta."La exministra Duarte hizo uso de su albedrío. No estaba detenida en la sede diplomática. Hay una responsabilidad de la Policía ecuatoriana que no la custodió. (...) De todos modos, para el Gobierno de Ecuador no es útil distanciarse de un país como Argentina", indicó.En este marco, el presidente Lasso instó a la Fiscalía investigar a su cuñado, el empresario Danilo Carrera.Asimismo, pidió desvincular a dos generales de la Policía Nacional, señalados en una trama de corrupción revelada por un medio de comunicación digital.Para el entrevistado, pese a estas acciones, el Gobierno "atraviesa su momento de mayor fragilidad".En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la propuesta del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de reemplazar el uso médico del fentanilo por otros analgésicos.Conversamos con el periodista mexicano Julián Andrade sobre los recientes choques entre el mandatario AMLO con legisladores republicanos de EEUU, quienes propusieron denominar como terroristas a bandas narcotraficantes de México, y hasta sugirieron intervenir con sus Fuerzas Armadas al país vecino ante su supuesta inseguridad.En otro orden, en el primer aniversario del Día de Lucha contra la Islamofobia dialogamos con el Iman Marwan Gill, teólogo y presidente de la comunidad musulmana Ahmadía en Argentina.En Uruguay, En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

