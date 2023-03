https://sputniknews.lat/20230316/la-libre-postulacion-formula-de-la-izquierda-panamena-en-el-ruedo-prelectoral-1136951562.html

La libre postulación, fórmula de la izquierda panameña en el ruedo prelectoral

SAN SALVADOR (Sputnik) — Los movimientos sociales panameños, congregados en torno al Frente Amplio Democrático (FAD), apelan a la figura de la libre... 16.03.2023

Al respecto, el líder sindical y excandidato presidencial Saúl Méndez comentó a Sputnik que la libre postulación es el resquicio que le deja el sistema a la izquierda para inscribirse en las boletas. Méndez, secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), ve con optimismo la posibilidad de que la economista Maribel Gordon, en representación del FAD, obtenga una de las tres plazas por libre postulación a la candidatura por la presidencia de la República. Código antidemocrático La inscripción del FAD en los procesos electorales de 2014 y 2019 no les resultó fácil en las condiciones de "un código profundamente antidemocrático como es el panameño (…) un país donde el electorado suma poco más de millón y medio exige un cuatro por ciento, que representa unas 80 mil inscripciones". Esa condicionante condujo a la izquierda por el camino del Frente Amplio, sin conseguir resultados positivos, debido a lo que el dirigente popular cataloga de "proceso podrido, en el que prima el clientelismo y la compra del voto". Sin embargo, Méndez también reconoce los propios errores del movimiento popular, luego de haber rechazado durante un largo tiempo la forma electoral. La imposibilidad de inscribir la fuerza política de la izquierda y los movimientos sociales coincidió con una reforma a la ley electoral, en junio, la cual estableció el mes de octubre cono fecha límite para el registro de los partidos de cara a las elecciones de 2024. Libre postulación Entonces, en medio de las acciones de la lucha popular en las calles panameñas, el FAD optó por lanzar la candidatura por libre postulación de la economista y catedrática Maribel Gordon, asesora por más de 30 años del movimiento popular istmeño. En estos momentos el FAD puja por conseguir una de las tres casillas que otorga la figura de la libre postulación para los cargos de elección popular, en este caso una precandidatura a la presidencia de la República. También aspiran a inscribir de igual modo a tres candidatos a diputados, cinco a alcaldes y cerca de una treintena de representantes en los corregimientos. En la práctica casi la mitad de esos aspirantes ya se pueden considerar candidatos tras haber logrado el dos por ciento de adhesión requerido por ley. La legislación electoral panameña establece que, además de los partidos por cada cargo de elección popular, puedan competir tres candidatos de libre postulación. "En caso de Maribel Gordon estamos librando una batalla bien encaminada para lograr su inscripción. Tenemos hasta el mes de julio para la recolección de firmas y estamos optimistas de que vamos a conseguir una de las tres casillas", indicó Méndez. Segunda ola progresista ¿Por qué la llamada segunda ola progresista que vive América Latina no se ve reflejada en Panamá?, inquirió Sputnik. El dirigente sindical recordó que la realidad panameña viene de una coyuntura histórica marcada por la invasión estadounidense de diciembre de 1989 y la posterior dictadura militar que destruyó el tejido del movimiento social en su país. "A pesar de eso, nosotros consideramos que estamos dentro la corriente (progresista) que recorre América Latina, obviamente viendo la situación panameña y la recomposición del movimiento popular", estimó. Primeras encuestas En momentos cuando las primeras encuestas de intención de voto indican que el ambiente electoral comienza a cobrar fuerza en la vida política istmeña, Méndez ofreció su juicio sobre esos sondeos de opinión. "Uno de los graves problemas de las encuestas en Panamá es que se compran, eso es algo demostrado en las últimas tres elecciones, cuando los resultados en las urnas dijeron algo muy distinto a esos estudios", dijo. Indicó que ese fenómeno no es exclusivo de Panamá, pues muchos de tales sondeos son internacionales, y con notorios sesgos. Al respecto, una encuesta de la firma Gallup anunció a fines de febrero que el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) encabezaba la intención de voto con un 46 por ciento. Méndez calificó al exmandatario como "un personaje nefasto" y en la misma cuerda situó a otro ocupante de la jefatura del estado panameño, Martín Torrijos (2004-2009), quien también anunció su aspiración de volver al Palacio de las Garzas, sede del Ejecutivo. Reconoció que en medio de una cruenta batalla ideológica una parte de la población panameña todavía es arrastrada a las urnas por los partidos políticos tradicionales y personajes como Martinelli, sancionado en enero a no entrar en territorio de Estados Unidos debido a su participación en la trama de sobornos del Caso Odebrecht. Por último, señaló que tal situación no es propia del país canalero y recordó la fuerza que han cobrado la derecha y la ultraderecha en escenarios internacionales tan importantes como Francia, Italia y España.

