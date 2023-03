https://sputniknews.lat/20230316/polemica-chile-con-mano-dura-ante-la-migracion-apunta-a-bolivia-y-venezuela-1136952323.html

Polémica: Chile, con mano dura ante la migración, apunta a Bolivia y Venezuela

Polémica: Chile, con mano dura ante la migración, apunta a Bolivia y Venezuela

Gabriel Boric visitó la localidad de Colchane, limítrofe con Bolivia, donde anunció sus intenciones de reforzar la frontera y recibió respuestas de otros países. En otro orden, el Gobierno de El Salvador avanza en su combate a las pandillas. Estas y más noticias en 'En órbita'.

2023-03-16T22:00+0000

2023-03-16T22:00+0000

2023-03-16T22:00+0000

en órbita

emmanuel macron

sebastián piñera

gabriel boric

venezuela

caracas

chile

yván gil

migración

crisis fronteriza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/10/1136955219_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_47e8b9bc2dd0f22e4b9d32aa74322c63.jpg

Polémica: Chile, con mano dura ante la migración, apunta a Bolivia y Venezuela Polémica: Chile, con mano dura ante la migración, apunta a Bolivia y Venezuela

El presidente chileno Gabriel Boric se refirió al tema de la migración a nivel nacional en su reciente visita a la localidad norteña de Colchane (limítrofe con Bolivia).El mandatario de 37 años aseguró que se reforzarán los acuerdos con Caracas y La Paz en la materia, para acelerar los "procesos de reconducción" de migrantes irregulares que lleguen al territorio."Quienes vienen con ánimo de delinquir no son bienvenidos. Les perseguiremos y les haremos la vida imposible dentro del Estado de derecho", agregó.El entrevistado indicó que "el flujo migratorio hacia el país se incrementó. (...) El problema es que este sea irregular, y esto no solo ocurre en Chile. Estas personas enfrentan una serie de privaciones como acceder a una cuenta en banco hasta tener un contrato laboral".Para el entrevistado, lo que algunos analistas ven como un endurecimiento del discurso de Boric es la constatación de "una inercia heredada" del Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022)."Esto es vincular al fenómeno de la migración con la delincuencia. Es un discurso desintegrador socialmente y no brinda soluciones, sino más irregularidad", acotó Cardoza.A nivel regional, el vicecanciller boliviano Freddy Mamani afirmó que su nación no está obligada por ningún convenio a detener migrantes indocumentados.El diplomático aclaró que tampoco está mandatado a recibirlos una vez que son expulsados de allí, como reclamó Boric.Por su parte, el canciller venezolano, Yván Gil, aseguró que su país "aún no ha recibido" ninguna solicitud de trabajo de parte de Chile.El ministro recalcó que la coordinación conjunta en materia de tratamiento a sus connacionales ha sido una demanda de Caracas.El integrante del colectivo Acción Migrante afirmó que la coordinación de políticas regionales es una necesidad, pero el problema es su enfoque. Y señaló que el Ejecutivo de Boric "pretende resolver una enfermedad atacando a los síntomas".En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la aprobación en El Salvador por 12° ocasión consecutiva de la prórroga del régimen de excepción en la lucha contra las pandillas, que el 27 de marzo cumple un año.En otro orden, continúan las repercusiones en Francia luego de que el presidente, Emmanuel Macron, aprobara por decreto la reforma de pensiones.En Uruguay, En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

venezuela

caracas

chile

bolivia

el salvador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

chile, gabriel boric, sebastián piñera, acción migrante, emmanuel macron, francia, reforma de pensiones en francia, el salvador, bukele