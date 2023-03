https://sputniknews.lat/20230317/eeuu-culpa-a-mexico-por-trafico-de-fentanilo-sin-combatir-el-problema-1136987834.html

EEUU culpa a México por tráfico de fentanilo sin combatir el problema

El senador estadounidense Bob Menéndez acusó al presidente de México, Andrés Manuel Lopez Obrador, de engañar a los mexicanos, por asegurar que en el país... 17.03.2023, Sputnik Mundo

Igualmente, es lamentable y triste la realidad, de que en las escuelas estadounidenses se estén habilitando 'habitaciones del pánico', ante eventuales tiroteos dentro de las instalaciones académicas.Es por eso, que AMLO señaló que los políticos estadounidenses son hipócritas por su manera injustificada de culpar al país latinoamericano, además que las autoridades norteamericanas no hacen nada para evitar que este tráfico llegue a su propia gente.Pero para entender la hipocresía de los políticos estadounidenses y la defensa hecha de México por parte de su mandatario, tenemos los comentarios de la politóloga y militante del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, Tamara Barra Monzón, quien nos dará sus apuntes.Y agregó, "Este señor Bob Menéndez, seguramente piensa que vamos a estar muy tristes porque dijo que su hijo no va a venir de 'spring-break' a México. Esto es una ofensa, este turismo de drogas y de alcohol que vienen a hacer a México porque no les dejan hacerlo en su país", comentó Tamara Barra Monzón.

