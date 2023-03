https://sputniknews.lat/20230317/hormigas-solidarias-el-proyecto-que-ayuda-a-mitigar-los-efectos-del-bloqueo-de-eeuu-a-cuba-1136959541.html

Periódicamente, cubanos y extranjeros residentes en España llegan a la isla provistos de material sanitario, alimentos, utensilios de oficina e instrumentos... 17.03.2023, Sputnik Mundo

Este programa es coordinado por el proyecto Hormigas Solidarias y se realiza para hacerle frente al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos en contra del país latinoamericano.El argentino radicado en España, Carlos Ledesma, es uno de los tantos colaboradores de Hormigas Solidarias, que desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 reúne medicamentos y distintos insumos para donar a Cuba.En un viaje reciente a la nación caribeña, Ledesma —psicoanalista, doctor en Filosofía y doctorando en Medicina y Cirugía— entregó al Instituto de Hematología e Inmunología de La Habana (IHI) una variedad de medicamentos e implementos sanitarios, reunidos por la Asociación Cultural Cubano Andaluza La Avellaneda, radicada en la ciudad española de Málaga (sur)."Traje un pequeño cargamento para el IHI, donde se hicieron los análisis clínicos de la vacuna Soberana, con medicinas para diabéticos; tratamiento de hipertensión arterial y problemas de colesterol, antibióticos y jeringuillas. Además, recabé otros fármacos en centros hospitalarios y ambulatorios de Madrid, todo un trabajo de hormiga para que no superara los límites de equipaje", refirió a Sputnik.El también coordinador y docente de la Asociación Española de Acompañamiento Terapéutico aseguró que la iniciativa simboliza la voluntad de Hormigas Solidarias por sortear las consecuencias negativas del bloqueo, con más de seis décadas de existencia, y parte de la coordinación entre los grupos de emigrados cubanos y las entidades de la mayor de las Antillas."Visité la isla por primera vez en 1988, cuando aún era estudiante y aún vivía en Buenos Aires. Siempre tuve cierta simpatía por este país, tan pequeño y con una gran trascendencia. Ahora que radico en España, colaboro con La Avellaneda. Si bien no podemos traer mucho, de manera individual, la suma del aporte de todos sí hace la diferencia", indicó.¿Cómo surge Hormigas Solidarias?Mireya Gallego, una de las líderes de la Federación de Asociaciones de Cubanos Residentes en España José Martí (FACRE), explicó a Sputnik que la idea de Hormigas Solidarias emanó de la Asociación de Cubanos Residentes en Asturias Cien por Cien Cubanos, dirigida por Bárbara Marín, en la búsqueda de vías de ayuda directa a la isla en aspectos asociados a la salud, enseñanza, ciencia y cultura.El proyecto surgió durante la pandemia de COVID-19, con envíos pequeños al país antillano, de no más de un kilo, "para que los viajeros pudieran llevarlo dentro de su equipaje personal, sin que ello les ocasionara algún problema", aclaró la también presidenta de la Asociación Cultural Cubano Andaluza La Avellaneda.La primera donación viajó a Cuba el 21 de junio de 2021, gracias a María Martínez Morales, residente de Cáceres, en el sur de España. La ayuda incluía 600 mascarillas consignadas al Instituto de Nefrología de La Habana.Con el tiempo, la cantidad de personas y la labor de las "hormigas" aumentó y hoy parten desde múltiples lugares de España con "su cuota de solidaridad" hacia cada vez más destinos de la isla, como Guantánamo, Santiago de Cuba, Ciego de Ávila, Pinar del Río, Matanzas y Artemisa.Hasta la fecha ese "andar indetenible" concentra sus esfuerzos en escenarios capitalinos como el Instituto de Nefrología, el Instituto de Hematología e Inmunología y el Instituto de Endocrinología, si bien Gallego subrayó el impacto de esta iniciativa en centros de salud de todo el país.Red de colaboraciónHormigas Solidarias, además de la coordinación de varios grupos de cubanos radicados en el país europeo, cuenta con el apoyo de organizaciones políticas españolas como el Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), Izquierda Unida (IU) y el Partido Comunista de Asturias (PCA).Ismael Sánchez, exdiputado en el Parlamento de Andalucía y candidato de Izquierda Unida a las elecciones municipales, aseguró a Sputnik que la voluntad continua de los cubanos emigrados ha permitido la creación y extensión de esta red, con el claro objetivo político de "romper el bloqueo genocida y criminal" que afecta a la mayor de las Antillas.En este sentido, organizan actividades colectivas para recaudar fondos que permitan a los viajeros, por ejemplo, la facturación de una maleta extra para incorporar la mayor cantidad de donativos posibles, frente a las medidas unilaterales impuestas por Washington, que obstaculizan la compra de medicamentos o materias primas para su producción.

