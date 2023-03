https://sputniknews.lat/20230317/mexico-se-agrava-la-situacion-migratoria-en-la-frontera-con-eeuu-1136971132.html

México: se agrava la situación migratoria en la frontera con EEUU

México: se agrava la situación migratoria en la frontera con EEUU

En el marco de la intensificación de los flujos migratorios que van desde Centroamérica hacia EEUU, la analista mexicana Argentina Mendoza dialogó con GPS... 17.03.2023

Un grupo de 343 migrantes de Centroamérica y Ecuador fueron encontrados en la caja de transporte de un tráiler abandonado en el estado de Veracruz, entre ellos más de un centenar de menores en el sureste de México, informó el 6 de marzo el Instituto Nacional de Migración (INM). Con respecto a esta problemática, "el flujo migratorio hacia EEUU, que tiene como paso a México, ha sido permanente y se ha mantenido de manera constante", indicó la periodista mexicana.En este marco, "México ha tenido diversos momentos, tanto en términos de política, como de respuesta por parte de la sociedad", expresó. Sobre ello, "para el país ha sido un tema muy polémico: mientras que los grupos en defensa de los Derechos Humanos se pronuncian por el libre tránsito, otros sectores expresan su rechazo debido a las problemáticas de seguridad", expresó.Crisis humanitaria en México debido al creciente flujo de migrantesPor su parte, "hasta el momento no hay un posicionamiento directo de esta situación por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores", sostuvo. Se destaca un volumen insostenible de personas en la frontera, que no sólo afrontan las problemáticas económicas que cualquier persona en México puede afrontar, sino también las situaciones de violencia desde su condición de migrante", lamentó. Estamos ante una preocupación humanitaria, "así es como el Gobierno lo ha visto", concluyó Mendoza.Francia elige diputados en representación de la diásporaLos servicios públicos "ya no funcionan como deberían", dijo a Sputnik la candidata a diputada de Francia, Eléonore CaroitEléonore Caroit va por su reelección como diputada en Francia, en representación de los franceses establecidos fuera del país (América Latina y el Caribe). Con respecto a su postulación, "estamos en una campaña para una elección parcial, ya que ocurre fuera del marco general de las campañas en Francia", indicó la política francesa. La abogada en Derecho Internacional es diputada saliente, es hija de un periodista francés y muy consciente de las luchas políticas en América Latina.En lo que concierne a la situación en Francia, "si bien hay un buen acceso a la educación y la salud, uno se da cuenta que ello es cada vez más limitado, por lo que los servicios públicos ya no funcionan como deberían", aseveró. En ese sentido, "Francia tiene el desafío de preservar su modelo social", concluyó Caroit.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, realizó un análisis sobre postura del ex Secretario General de las Naciones Unidas, Koffi Annan, sobre la intervención internacional en crisis humanitarias.AEBU CulturaEn el bloque cultural de M24 nos contactamos con Claudia Rodríguez, con quien dialogamos sobre la propuesta que los trabajadores bancarios y su sindicato, AEBU, tiene a nivel de cultura en la Sala Camacuá de Montevideo.

