Rusia dice ante la ONU que creará un tribunal sobre Ucrania que no esté alineado a Occidente

Rusia dice ante la ONU que creará un tribunal sobre Ucrania que no esté alineado a Occidente

El representante permanente de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Vasili Nebenzia, informó que su país reúne pruebas para conformar un... 17.03.2023, Sputnik Mundo

En su discurso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el diplomático ruso sostuvo que las decisiones tomadas por la Corte Penal Internacional (CPI) en contra del presidente ruso, Vladímir Putin, son ilegítimas, ya que carecen de jurisdicción para Moscú. Por ello, dijo, el Gobierno ruso prepara la creación de un tribunal de carácter global que se base realmente en el derecho internacional y no en intereses políticos occidentales. Las declaraciones del embajador ruso ocurren horas después de que la CPI emitiera una "orden de arresto" contra el presidente Vladímir Putin y contra la comisionada de Rusia para los Derechos del Niño, María Lvova-Belova, en el marco de la operación militar rusa en Ucrania. Según Nebenzia, el organismo fundado en 1998 en La Haya "no es competente" y está "políticamente sesgado" hacia los intereses de Washington y sus aliados. "La Federación de Rusia no es parte del Estatuto de Roma. La CPI carece de jurisdicción sobre la Federación de Rusia y sobre sus ciudadanos. Consideramos que cualquier orden de este organismo es ilegítima e inválida", añadió el diplomático.

