https://sputniknews.lat/20230317/siguen-las-criticas-contra-amlo-en-eeuu-trata-de-enganar-al-pueblo-mexicano-1136959827.html

Siguen las críticas contra AMLO en EEUU: "Trata de engañar al pueblo mexicano"

El senador estadounidense Bob Menendez afirmó que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, solo se engaña a sí mismo cuando dice que en México no... 17.03.2023, Sputnik Mundo

Las declaraciones del legislador del Partido Demócrata se suman a las de otros congresistas y senadores estadounidenses que han criticado con severidad la política de seguridad de la Administración de López Obrador, al grado de proponer que se declaren a los grupos narcotraficantes mexicanos como organizaciones terroristas y se permita una intervención militar del país norteamericano contra estos grupos.Las críticas de los legisladores de Estados Unidos contra López Obrador se intensificaron hace unas semanas, cuando cuatro ciudadanos estadounidenses fueron agredidos por hombres armados en Matamoros, una ciudad fronteriza en el estado de Tamaulipas, al noreste de México, a donde presuntamente habían acudido para una intervención médica. Dos de los cuatro estadounidenses murieron y uno más quedó gravemente herido.Legisladores estadounidenses como Dan Crenshaw o Lindsey Graham han dicho que México es responsable del envío de miles de toneladas de fentanilo, una droga considerada como 40 veces más potente que la heroína y que, según cifras de Washington, fue responsable de la muerte por sobredosis de 70.000 ciudadanos norteamericanos en 2021.López Obrador dijo en conferencia de prensa esta semana que en México no se produce fentanilo y ha estado insistiendo en que Estados Unidos tiene responsabilidad en la crisis de los opioides que sufre ese país desde hace décadas.En su conferencia de prensa de este jueves, el presidente mexicano matizó sus declaraciones al afirmar que "sí hay laboratorios", pero no es México el país que más introduce fentanilo a Estados Unidos.A pregunta expresa de Sputnik, López Obrador confirmó que sí hay investigaciones contra los productores de fentanilo, esto después de que el 15 de marzo, el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos, Brian Nichols, afirmara en una audiencia legislativa que en la nación latinoamericana se producía la droga.En sus declaraciones a MSNBC, Menendez afirmó que el asunto de seguridad es un gran reto para su país. Además, aseguró que en muchas comunidades fronterizas con México son los cárteles de la droga los que tienen el control y no el Gobierno de López Obrador.Menendez dijo que la política de seguridad mexicana, sintetizada en la frase "abrazos no balazos", no ha funcionado e incluso aseguró que recientemente le preguntaron si dejaría a su hijo pasar las vacaciones del spring break en México y dijo que no.

