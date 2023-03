https://sputniknews.lat/20230319/amlo-responde-a-eeuu-jamas-permitiremos-que-violen-nuestra-soberania-y-pisoteen-nuestra-dignidad-1137036452.html

AMLO responde a EEUU: "Jamás permitiremos que pisoteen nuestra dignidad" | Video

AMLO responde a EEUU: "Jamás permitiremos que pisoteen nuestra dignidad" | Video

En un evento multitudinario realizado en el Zócalo de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que su Gobierno nunca permitiría... 19.03.2023, Sputnik Mundo

Ante la insistencia de varios legisladores estadounidenses de que las Fuerzas Armadas de ese país puedan realizar operaciones en suelo mexicano para luchar contra el tráfico de fentanilo, el mandatario latinoamericano fue enfático al afirmar que esa estrategia no existe ni siquiera como posibilidad. También consideró que los congresistas y exfuncionarios que han propuesto políticas intervencionistas en México —como Lindsey Graham, John Kennedy y Mike Pompeo— "están acostumbrados a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio". Según el mandatario, estos políticos han hecho ese tipo de sugerencias "en plan propagandístico" y "con fines electoreros y politiqueros". "Sostuvieron que si no deteníamos al tráfico de fentanilo hacia la frontera norte, ellos iban a proponer al Congreso de su país que ocuparan soldados norteamericanos nuestro territorio para enfrentar a la delincuencia organizada" dijo López Obrador.

