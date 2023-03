https://sputniknews.lat/20230319/occidente-nos-engano-putin-revela-por-que-no-se-pudo-resolver-la-cuestion-de-donbas-pacificamente-1137048079.html

"Occidente nos engañó": Putin revela por qué no se pudo resolver la cuestión de Donbás pacíficamente

"Occidente nos engañó": Putin revela por qué no se pudo resolver la cuestión de Donbás pacíficamente

Rusia esperaba que la cuestión de Donbás pudiera resolverse pacíficamente, pero los países occidentales engañaron a Moscú mientras preparaban a Ucrania para...

Durante una entrevista para el canal Rossiya 1, a Putin le preguntaron si debería haber lanzado la operación militar especial en 2014, cuando se produjo el golpe de Estado en Kiev y las regiones del este del país se alzaron contra el nuevo Gobierno ultranacionalista. Tras declarar su soberanía en 2014, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk iniciaron el camino hacia su independencia. Sin embargo, Kiev no lo aceptó y durante los ocho años de guerra las partes no lograron encontrar una solución pacífica.El mandatario ruso respondió que entonces había asumido que Moscú sería capaz de resolver el conflicto por medios pacíficos y no había buscado la confrontación. Al hablar sobre Crimea, Putin aseveró que era "nuestro deber sagrado proteger a los habitantes de la península"."Todo lo que sucedió en Crimea, esto es obvio para todos, simplemente, no podíamos negar a los crimeos nuestro apoyo y protección. Precisamente porque allí ya estaban siendo atacados, como se dice en la propia Ucrania, por los nazis. Era nuestro deber sagrado proteger a los crimeos", declaró.Las palabras del mandatario llegan luego de que realizara una visita sorpresa a la ciudad de Mariúpol, para inspeccionar en persona las labores de reconstrucción, verificar el estado de la infraestructura y hablar con los residentes. Durante los primeros meses de la operación especial, las fuerzas rusas cercaron la ciudad. El batallón neonazi Azov se atrincheró en Mariúpol, negándose a deponer las armas y entregar la urbe pacíficamente, lo que terminó en su asalto y destrucción casi total.A día de hoy, Mariúpol está siendo reconstruida casi por completo por Rusia.El presidente de Rusia anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación especial es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.

