20 años de la invasión a Irak: “El de Biden es de los gobiernos más débiles de la historia de EEUU”

Argentina se adentra en un año electoral en medio de duras cifras económicas. Por otra parte, se cumplen 20 años de la invasión a Irak.

2023-03-20T22:01+0000

En un año electoral, los nubarrones de la crisis económica se ciernen sobre Argentina, con una inflación que superó el 100% anual, el verano más caluroso de la historia, una sequía que dejará entre 15.000 y 20.000 millones de dólares sin ingresar por exportaciones, crecientes protestas sociales.“Este es un panorama particularmente incierto en los últimos 20 años porque tenemos una situación económica adversa que le resta chances de reelección a cualquier gobierno y mucha incertidumbre en las coaliciones políticas", dijo a Cara o Ceca Julio Burdman. En el Frente de Todos hay incertidumbre. El presidente Alberto Fernández ha dicho que se va a postular para la reelección y no se sabe qué hará la vicepresidenta Cristina Fernández.En Juntos por el Cambio todavía no está claro quién puede ser el candidato. Se postulan Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri (2015-2019), Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires.El tercero en discordia, que viene avanzando por afuera, es Javier Milei, al cual muchos dan en tercer lugar, e, incluso, en una segunda vuelta.“Yo lo tomaría en serio porque parece que no entiende mucho de política, pero va avanzando, se quedó como el dueño del discurso antipolítica, algo que hoy da muchos votos. Al mismo tiempo va formando una suerte de estructura política nacional que fue recogiendo a los que han ido siendo desplazados en las provincias. El desafío es demostrar que es capaz de empujar hacia arriba a sus candidatos locales”, señaló el entrevistado. 20 años de la invasión a IrakLa guerra, posterior a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, marcó el apogeo del unilateralismo de EEUU, que desde la disolución de la URSS en 1991, se creyó dueño del poder absoluto.EEUU se retiró formalmente en 2011, pero la larga sombra del desastre en Irak tiene sus coletazos hasta hoy, con la declinación de la influencia de EEUU en el Medio Oriente, la emergencia de nuevos actores, el rol de Rusia y China, el creciente peso de Irán y Arabia Saudí como potencias regionales.La Universidad de Brown en EEUU estima que los contribuyentes pagaron 8 billones de dólares en las guerras del Medio Oriente, al tiempo que murieron 400.000 iraquíes y más de 4000 soldados estadounidenses."El Gobierno que encabeza el presidente Joe Biden es probablemente uno de los sistemas políticos más débiles de la historia. Por eso hay una contradicción entre la pujanza económica y la debilidad extrema de su sistema político", agregó.Cara o Ceca se emite de lunes a viernes, de 17:00 a 18:00 horas de Argentina, por radio Concepto FM 95.5 en Buenos Aires.

