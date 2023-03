https://sputniknews.lat/20230321/insubordinacion-en-el-ejercito-podria-afectar-la-defensa-de-israel-1137147253.html

¿Insubordinación en el Ejército podría afectar la defensa de Israel?

TEL AVIV (Sputnik) — Altos mandos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han advertido que las repetidas ausencias de los reservistas podrían afectar la... 21.03.2023, Sputnik Mundo

Sin embargo, también se dice que Gallant advirtió al primer ministro, Benjamin Netanyahu, que podría renunciar si no se ralentiza el proceso legislativo para debilitar el poder judicial, conforme al diario Haaretz. El informe de la Radio del Ejército, que no citaba fuentes, comentó que los miembros del Estado Mayor mantuvieron conversaciones sobre el asunto, en las que expresaron que si el gobierno sigue adelante con la legislación para restarle poder al Tribunal Supremo, el Ejército verá un aumento en el número de personas que evitan el servicio, lo que afectará la capacidad de las FDI para realizar sus funciones. Aunque todavía no ha habido un impacto en las capacidades operativas, de acuerdo al informe, esto podría cambiar en cuestión de semanas, particularmente en la fuerza aérea, que depende en gran medida de los pilotos de reserva para las misiones. Política y ejército, ¿por separado? La coalición del primer ministro, Benjamin Netanyahu, formada por varios partidos de derecha, ultranacionalistas y ultraortodoxos, ha seguido adelante con una legislación que tiene como objetivo debilitar la capacidad de la corte para servir como control del parlamento, así como darle al gobierno poder sobre el nombramiento de los jueces.Están habiendo protestas masivas semanales durante más de dos meses contra la legislación planificada y una ola creciente de objeciones por parte de importantes figuras públicas, incluido el presidente, juristas, líderes empresariales y más. Los reservistas, que constituyen un elemento clave de las actividades cotidianas del Ejército, han amenazado con que no podrán servir a un Israel antidemocrático, hacia el que consideran que el país se dirige. Varios altos mandos militares han insistido en que las fuerzas armadas deben permanecer al margen de cualquier conflicto político, pero diferentes reportes indican que el fenómeno solo va en aumento. Además, los soldados han expresado su preocupación de que la falta de confianza internacional en la independencia del poder judicial de Israel podría exponerlos a ser procesados en tribunales internacionales por acciones que se les ordenó llevar a cabo durante el servicio. El tribunal de la Haya ha citado en más de una ocasión a políticos y militares israelíes por acciones militares que considera crímenes de guerra y los diferentes gobiernos israelíes han argumentado que el poder judicial nacional es lo suficientemente independiente y fuerte como para tratar esos casos. Si bien los partidarios de la reforma judicial creen que los cambios en el poder equilibrarán el alcance de un tribunal excesivamente activo, los críticos argumentan que las medidas eliminarán los controles esenciales del poder ejecutivo y legislativo, poniendo en peligro la democracia. Hizbulá advierte la debilidad interna de israel En los últimos días se han publicado documentos en la prensa israelí sobre comunicaciones internas de la milicia chiita libanesa Hizbulá en las que se señalaba el conflicto interno israelí tan agudo que está debilitando a la sociedad y sus organismos, para beneficio de Hizbulá. Y nada ajeno a estos acontecimientos, el primer ministro Netanyahu saludó a nuevos reclutas diciéndoles: "No tendremos un país sin ejército. No tendremos un país sin soldados que son reclutados para el servicio. Ustedes están siendo reclutados para defender nuestra herencia; exactamente eso, estas no son meras palabras". Haciendo referencia a la historia judía antes de la creación del Estado y las persecuciones, señaló que el problema había sido que los judíos no tenían Ejército para defenderse: "Aquellos que buscan destruirnos no han desaparecido", expresó que estos toman diferentes formas, pero lo que permanece es "nuestra capacidad para enfrentarlos".

