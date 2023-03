Las relaciones ruso-chinas son una "garantía de un orden mundial estable, justo y equilibrado"

https://sputniknews.lat/20230321/las-relaciones-ruso-chinas-son-una-garantia-de-un-orden-mundial-estable-justo-y-equilibrado-1137132687.html

A la luz de la visita del mandatario de China, Xi Jinping, a Rusia, expertos chinos discutieron con Sputnik el estado actual de las relaciones entre los dos... 21.03.2023, Sputnik Mundo

Un representante de la diplomacia popular de China en Rusia, Ge Zhili, declaró a Sputnik que la cálida relación personal entre los líderes ruso y chino es un enorme motor de las relaciones bilaterales, y actúa también como "garantía de un orden mundial estable, justo y equilibrado". En su opinión, China y Rusia no solo deben consolidar y desarrollar sus economías, sino también luchar contra la división artificial del mundo y la brecha de seguridad económica. Las relaciones actuales entre Rusia y China, prosiguió, no tienen límites, "son el resultado del sabio liderazgo de los dos jefes de Estado, (...) del duro trabajo de los diplomáticos de los dos países y del trabajo de nuestros pueblos". "No solo debemos valorar esta asociación, sino utilizarla eficazmente para garantizar el desarrollo equilibrado y la justicia en el mundo", resumió.A su vez, el vicedirector e investigador del Instituto de Estudios de Rusia, Europa Oriental y Asia Central de la Academia China de Ciencias Sociales, Li Yonghui, explicó que la forma en que evolucionaron las relaciones entre Rusia y China a lo largo de generaciones creó un terreno fértil para su desarrollo en la actualidad.Según el analista, los dos países generalizaron esta experiencia y aprendieron lecciones de ella, desarrollando un nuevo modelo de relaciones internacionales de dos grandes potencias. Además, en sus palabras, se abandonó el antiguo concepto de relaciones entre los países, y ahora las relaciones bilaterales se basan en los principios de no alineamiento, no confrontación y no ataque contra terceros. "Se basan en el respeto mutuo, la honestidad, la equidad y la cooperación beneficiosa para todos. Todo esto lleva las relaciones ruso-chinas a un nivel completamente nuevo", concluyó Li.El presidente de China, Xi Jinping, llegó a Rusia el 20 de marzo en visita de Estado de tres días. Es el primer viaje al extranjero después de su reelección como jefe de Estado para un tercer mandato. El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo chino mantuvieron el mismo 20 de marzo una reunión informal de más de cuatro horas en el Kremlin. Este 21 de marzo está prevista la cumbre formal de los líderes de las dos potencias.

