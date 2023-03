https://sputniknews.lat/20230322/bombardeos-contra-el-aeropuerto-de-alepo-por-segunda-vez-esta-semana-1137175437.html

Bombardeos contra el aeropuerto de Alepo por segunda vez esta semana

Bombardeos contra el aeropuerto de Alepo por segunda vez esta semana

TEL AVIV (Sputnik) — La agencia estatal de noticias siria, 'SANA', informó que la Fuerza Aérea de Israel (FAI) supuestamente llevó a cabo un ataque aéreo en el... 22.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-22T07:51+0000

2023-03-22T07:51+0000

2023-03-22T07:51+0000

defensa

israel

siria

fuerzas de defensa de israel (fdi)

oriente medio

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/108439/98/1084399835_0:0:1653:929_1920x0_80_0_0_237b732cbe8910dbc33e8f92b6c710ee.jpg

No hubo informes inmediatos de víctimas mortales, pero la agencia siria señaló que se habían causado algunos daños en el aeropuerto. Es la segunda vez que el Aeropuerto Internacional de Alepo ha sido atacado en la última semana. SANA, citando una fuente militar, dijo que los aviones de combate israelíes lanzaron varios misiles contra el aeropuerto desde el mar Mediterráneo, provocando explosiones que se escucharon también en otras regiones. No hubo comentarios de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), siguiendo con su política de no pronunciarse sobre ataques aéreos en Siria. Se cree que Israel ha llevado a cabo cientos de ataques contra objetivos dentro de Siria en los últimos años, incluidos ataques en los aeropuertos de Damasco y Alepo, pero rara vez reconocen las operaciones. Israel ha reconocido, sin embargo, que ataca bases de grupos aliados de Irán, como el Hizbulá de el Líbano, organización chiita que ha enviado miles de combatientes para apoyar a las fuerzas del presidente sirio Bashar Assad. Israel ve la expansión de Irán en Siria como una amenaza para su seguridad nacional y ha llevado a cabo ataques contra diferentes objetivos para frenar las fuerzas de Irán en la región. Alepo, que ha sufrido una destrucción generalizada durante la guerra civil de Siria, ha padecido también graves daños en el terremoto de magnitud 7,8 que sacudió Turquía y Siria el mes pasado. En enero, el Ejército sirio dijo que el ejército de Israel había misiles hacia el aeropuerto internacional de Damasco, dejándolo fuera de servicio temporalmente y matando a dos soldados. Ese ataque se produjo en medio de temores israelíes de que el aeropuerto de Damasco estaba siendo utilizado para canalizar armamento iraní al país.

https://sputniknews.lat/20230321/insubordinacion-en-el-ejercito-podria-afectar-la-defensa-de-israel-1137147253.html

israel

siria

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

israel, siria, fuerzas de defensa de israel (fdi), oriente medio, 🛡️ zonas de conflicto