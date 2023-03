https://sputniknews.lat/20230322/el-expresidente-trump-afirmo-a-sus-asesores-que-quiere-ir-esposado-si-lo-llevan-a-la-corte-1137191394.html

El expresidente Trump afirmó a sus asesores que quiere ir esposado si lo llevan a la corte

El expresidente Trump afirmó a sus asesores que quiere ir esposado si lo llevan a la corte

WASHINGTON (Sputnik) — El expresidente de EEUU, Donald Trump, afirmó a sus asesores que quiere ser llevado esposado ante los tribunales en caso de que lo... 22.03.2023, Sputnik Mundo

Trump declaró a sus asesores que está listo para convertir su posible aparición en la corte en un "espectáculo" con las manos esposadas a la espalda en un desafío simbólico a un enjuiciamiento en su contra, de acuerdo con el artículo. El expresidente opina que esto le permitiría impulsar su campaña presidencial de 2024 y no parecer débil en caso de que decida hacer su primera aparición en la corte por video, según fuentes cercanas al tema que hablaron con The Guardian. Trump rechazó el consejo de sus abogados de entregarse tranquilamente a las autoridades y comparecer ante el tribunal a través de un enlace de video por razones de seguridad, señalaron las fuentes, y dijo que no le importaba si le disparaban, ya que probablemente aseguraría su victoria electoral en 2024. Durante el fin de semana, el exmandatario compartió en su plataforma de redes sociales, Truth Social, que sería arrestado el 21 de marzo, "¡PROTESTA, RECUPERA NUESTRA NACIÓN!", escribió Trump en la publicación. El 18 de marzo, un representante de la policía de Nueva York le indicó a Sputnik que la Policía de Nueva York está en alerta ante el llamado a la acción del expresidente publicado en las redes sociales. El posible arresto de Trump está relacionado con presuntos pagos ilegales a Stormy Daniels en 2016, en un intento por evitar que revelara su relación sexual de 2006. El expresidente descartó su conexión con Daniels, así como cualquier otro delito grave de su parte y se negó a testificar ante el jurado.

