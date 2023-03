https://sputniknews.lat/20230322/gran-sorpresa-para-occidente-que-cambios-traera-la-reunion-putin-xi-jinping-al-orden-mundial-1137183646.html

"Gran sorpresa" para Occidente: ¿qué cambios traerá la reunión Putin-Xi Jinping al orden mundial?

El presidente de China, Xi Jinping, realizó una visita a Rusia en marzo por invitación de su homólogo ruso, Vladímir Putin. Los expertos consideran que la... 22.03.2023, Sputnik Mundo

El redactor jefe de 4th Media y profesor de la Universidad Tsinghua, Kiyul Chung, calificó el encuentro entre los dos líderes como uno de los acontecimientos geopolíticos, geoeconómicos y estratégico-militares más importantes del siglo XXI.Según el experto, las conclusiones de la reunión son cruciales para el futuro de toda la humanidad. Entre ellos, destacó, en primer lugar, "guiar, asegurar y, lo que es más importante, hacer 'irreversible' la llegada de un 'mundo multipolar' sin precedentes". En segundo lugar, establecer un orden internacional basado en tres principios: respeto mutuo, coexistencia pacífica y coprosperidad. También recalcó que es primordial evitar la primera guerra mundial nuclear.La presidencia de Xi Jinping comenzó en marzo de 2013, y desde entonces los dos líderes han mantenido unas 40 reuniones, por lo que gracias a los numerosos contactos, según el experto, se puede afirmar que durante estos años de cooperación las dos partes siguen compartiendo la misma posición sobre el panorama actual. "Su visión [la de Xi] del mundo similar, antiimperialista, soberana y de 'ganar-ganar' [o coprosperidad] ha sido muy probablemente compartida por los dos líderes desde sus primeros encuentros oficiales. Ese tipo de fuerte vínculo especial de camaradería, confianza y respeto mutuo entre ellos podría haber hecho que se reunieran tanto como fuera posible", indicó. Al responder a la pregunta de cómo Rusia y China pueden oponerse a la presión de la Administración de Biden, Chung citó a Sun Tzu, "si uno se conoce a sí mismo y al otro extremo, ganará todas las batallas 100 veces. Sin embargo, si uno no se conoce ni a sí mismo ni al otro extremo, perderá en cada batalla 100 veces".A su vez, el consultor sobre asuntos de Asia-Pacífico y comentarista geopolítico, Thomas W. Pauken II, declaró que a Occidente le va a "sorprender" la cumbre entre Putin y Xi Jinping.El experto recordó que Xi Jinping mencionó en la reunión con Putin que este es un momento de la historia que no se había visto en más de 100 años sin precisar de qué cambios se trataba."Si estos cambios están en marcha, no creo que Occidente entienda ahora mismo los cambios que van a ocurrir. Creo que todavía viven en este concepto de que Estados Unidos es la nación más grande y poderosa del mundo y que todo el mundo sólo quiere seguir a Estados Unidos a menos que sean enemigos de Estados Unidos. Y ahora estamos cambiando de una sociedad unipolar a una sociedad más multipolar. Así que va a ser muy interesante presenciarlo en un futuro próximo", contempló.Nuevo orden de la economía mundialDurante su reunión, Putin y Xi Jinping hablaron de ampliar la cooperación económica en sectores que van desde la energía y la agricultura hasta las tecnologías de la información y las finanzas. Según Chung, el concepto del nuevo orden económico mundial estaría basado en igualdad y beneficios para todos los actores del mercado mundial.Por su parte, Pauken calificó de interesantes las declaraciones de los mandatarios. También predijo que Oriente Medio se acerca a Rusia y China y se aleja de Occidente."Así que el hecho de que Irán y Arabia Saudita estrechen ahora sus lazos demuestra que no se trata sólo de Rusia y China, sino que Oriente Medio está experimentando cambios drásticos. He conocido a muchas personas de Oriente Próximo y una de las grandes sorpresas que me he llevado es que, en general, tienen una opinión más positiva de China y Rusia de lo que había previsto antes de conocer a algunas de estas personas de Oriente Próximo", expresó.También destacó que Estados Unidos ya pierde su rol del pacificador en esta región debido a su política de guerras interminables. Este rechazo de cooperar con Washington tendrá consecuencias para el mercado mundial.El uso de las monedas nacionalesPutin declaró que Rusia apoya el uso del yuan chino en los acuerdos con países asiáticos, africanos y latinoamericanos. Pauken considera positiva la idea de fomentar esta iniciativa, pero subraya que aún existen varios problemas técnicos, incluido el sistema SWIFT."No es tan fácil hacer transferencias transfronterizas, aunque sólo se quiera hacer una liquidación. Así que todavía vas a tener que trabajar en un montón en una nueva tecnología. Sé, y me lo han dicho, que ha habido mucho desarrollo tecnológico en la forma de tratar el comercio transfronterizo y la liquidación. Pero alejarse del dólar, aunque suene interesante, va a ser muy, muy difícil porque se ha hecho durante tanto tiempo que literalmente es como reinventar la rueda al intentar alejarse del dólar", afirmó.Así, el especialista se muestra escéptico sobre la idea de realizar transferencias bancarias sin el dólar estadounidense, sólo desde el punto de vista técnico.Alianza tecnológica ruso-chinaPutin también afirmó que Rusia y China pueden convertirse en líderes mundiales en los campos de las tecnologías de la información y la inteligencia artificial si combinan su potencial. Pauken aseguró que Occidente estaría muy asustado por tanta alianza.También expresó su visión sobre cómo Rusia y China pueden responder a las sanciones tecnológicas occidentales. "Con esta cooperación, los dos países van a colaborar más estrechamente en sus agrupaciones de alta tecnología para desarrollar más innovaciones en el campo de la ciencia y la alta tecnología. En ese sentido, al hacer eso, van a ser capaces de tener más éxito en lo que respecta a contrarrestar muchas de las sanciones que están en curso en este momento o que se producirán en un futuro próximo", concluyó.

