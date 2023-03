https://sputniknews.lat/20230322/macron-en-bancarrota-politica-tras-aprobar-la-reforma-de-las-pensiones-saltandose-el-parlamento-1137181483.html

Macron, en "bancarrota política" tras aprobar la reforma de las pensiones saltándose el Parlamento

A la moción del grupo parlamentario centrista y regionalista LIOT le faltaron solo nueve votos para tumbar al Gobierno francés. El hecho de que se acepte la... 22.03.2023, Sputnik Mundo

En ese sentido, argumenta que es probable que la aprobación de la reforma de las pensiones sin pasar por el Parlamento dificulte la implementación de otras iniciativas gubernamentales durante los próximos cuatro años. Al dar ese paso, el Gobierno francés firmó su propia "bancarrota política".Este es un proyecto en el que Macron "no pudo convencer ni a la población ni al Parlamento". Por lo tanto, lo impulsó con la palanca parlamentaria del artículo 49.3 de la Constitución, en lugar de arriesgarse a perder la votación, agregó.De acuerdo con Dylla, el presidente francés al haber hecho efectiva su voluntad política será incapaz de gobernar tranquilamente en los próximos cuatro años. Los nueve votos, prosigue, es un margen tan estrecho de correlación de fuerzas que es una señal más que clara de que "el presidente y su Gobierno no obtendrán nada, absolutamente nada, gratis".La moción de censura presentada concluyó en que 19 diputados del partido conservador Los Republicanos votaran a favor, lo que representa casi un tercio del grupo. De esta manera, Dylla resume que el Gobierno dirigido por la primera ministra Elisabeth Borne pende de un hilo dado que son parlamentarios que el Gobierno necesita para tener la mayoría en la Asamblea Nacional de Francia.Por lo tanto, la votación dejó muy claro que Macron y el Gobierno no pueden confiar en el partido conservador cuando las cosas se ponen difíciles, subraya.¿Qué podría ocurrir después?La forma en que el reajuste fue tramitado en el Parlamento está convocando ahora a más gente a las calles, como los sindicatos que han comenzado a marchar. Todo indica que pronto se podría paralizar el país por completo, lo que no se ha producido hasta ahora a pesar de la ola de huelgas y protestas.El malestar social ya no es solo por la reforma de pensiones, sino que para muchos la demostración de poder del Gobierno francés ha confirmado la imagen que muchos tienen de Macron, "la de un político distante e intransigente que no tiene más que desprecio por el pueblo", indicó. Asimismo, las disputas sobre la reforma aún no se han cerrado definitivamente. "Hasta que el Consejo Constitucional no haya emitido su dictamen, el anuncio oficial y la puesta en marcha quedan en suspenso. Macron ha conseguido de momento su voluntad política sobre las pensiones, pero debe pensar cómo quiere aplicarla en los próximos cuatro años. O cómo puede", concluyó.

