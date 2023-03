https://sputniknews.lat/20230322/nicaragua-aniversario-de-invasion-a-irak-recuerda-que-eeuu-es-el-mayor-criminal-en-toda-la-historia-1137160641.html

Nicaragua: aniversario de invasión a Irak recuerda que EEUU es el mayor criminal en toda la historia

Nicaragua: aniversario de invasión a Irak recuerda que EEUU es el mayor criminal en toda la historia

El gobierno de Daniel Ortega emitió un comunicado a propósito de los 20 años del injustificado y sangriento asalto al país de Medio Oriente, en el que condenó... 22.03.2023, Sputnik Mundo

La declaración, que lleva como título El poder de Nicaragua es la vida, fue presentada por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo.En el documento difundido se califica al Gobierno de EEUU como "genocida", asegurando que pretendió destruir un pueblo entero y una cultura. "No hay mejor contexto para hablar de estos temas que este Día Internacional de condena a los crímenes atroces que contra millones de Seres Humanos han cometido los Imperios, y en particular el Imperio norteamericano, en el Mundo", apunta."En esta Conmemoración de Sangre, Sudor y Lágrimas, pero también de Heroica Resistencia, nos unimos a los Pueblos Libres del Mundo, que estamos denunciando, rechazando y condenando la desfachatez de los más grandes asesinos y criminales de la Historia reciente de la Humanidad, que ayer y hoy nuevamente se atrevieron a difundir y multiplicar mentiras, calumnias, infames descalificaciones, e invenciones sobre los Países y Pueblos que no les somos dóciles, de acuerdo a su narrativa de avaricia y a los mismos y repetitivos afanes de dominio y sometimiento de quienes somos Soberanos y Libres en el Mundo", reitera el gobierno de Nicaragua."No les reconocemos autoridad alguna para mentir, violentar y mancillar, como hacen siempre, nuestra Grandeza Histórica, frente a la vergüenza que deberían sentir, y que siente su Pueblo, por los vulgares atropellos y las elementales y brutales falsedades, que parecieran diseñadas para un Mundo elemental, despojado de inteligencia, un Mundo de pasquines baratos que ya nadie lee, ni se le ocurre comprar o intentar digerir"."Nos sentimos orgullosos de nuestros Caminos, de nuestro diario caminar, y sabemos que, evidentemente, los días del Imperio yanqui están contados. Advertimos, Señores, con la Paz, con la Esperanza, con las Certezas, los Derechos, la Justicia, la Verdad, no se juega. No se atrevan a seguir manoseando las Libertades, los Derechos, y los Rumbos de Trabajo, Concordia, Hermandad y Prosperidad que llevamos en este otro Mundo, que ya no es siervo, súbdito o esclavo de sus satánicos apetitos", finaliza.

