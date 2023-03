https://sputniknews.lat/20230323/eeuu-corre-el-riesgo-de-una-catastrofe-economica-y-financiera-si-no-se-eleva-el-techo-de-la-deuda-1137210754.html

EEUU corre el riesgo de una "catástrofe económica y financiera" si no se eleva el techo de la deuda

EEUU corre el riesgo de una "catástrofe económica y financiera" si no se eleva el techo de la deuda

El Gobierno de Estados Unidos corre el riesgo de sufrir una "catástrofe económica y financiera" si no se aprueba un proyecto de ley para elevar el techo de la... 23.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-23T01:59+0000

2023-03-23T01:59+0000

2023-03-23T01:59+0000

economía

💶 divisas

eeuu

janet yellen

silicon valley bank

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/16/1137211334_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a55406e9a1604dfb3ac44862b19d7aa5.jpg

"Sería una falla del Gobierno de EEUU por primera vez desde 1789 no pagar las deudas en las que incurrió y causaría una pérdida de confianza en EEUU como en el país más seguro, cuya moneda es utilizada por el mundo como la de reserva", dijo la tesorera de la Unión Americana en respuesta al senador demócrata Chris Van Hollen, durante una audiencia en el Senado. A su vez, el parlamentario cuestionó a la secretaria acerca de la disminución de costos y presupuestos y si cree en un sistema bancario con impuestos deducibles por parte del Gobierno de EEUU. Al respecto, la secretaria del Tesoro comentó que es necesario "encontrar el rastro sobre la infraestructura bancaria para evitar una futura catástrofe provocada por el Gobierno", algo que "no ha sucedido desde hace 79 años", aseguró. Las declaraciones de Yellen se producen días después del colapso de Silicon Valley Bank (SVB), ocurrido el 12 de marzo, que pasó a la historia como la segunda mayor quiebra de un banco estadounidense. Al respecto, la secretaria del Tesoro confirmó que los aumentos de las tasas de interés, medida para intentar reducir la inflación que vive Estados Unidos, se encuentran entre los principales factores que llevaron a la caída del SVB.En tanto, la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) rescató a todos los clientes del que llegó a ser uno de los bancos más fuertes del país. Según las autoridades del país norteamericano, este rescate no afectará al contribuyente estadounidense.Meses atrás, en enero de 2023, Yellen advirtió sobre los efectos mundiales generalizados que podrían surgir si el Gobierno estadounidense no lograba elevar el techo de la deuda. "Si eso sucediera, nuestros costos de endeudamiento aumentarían y todos los estadounidenses verían que sus costos de endeudamiento también aumentarían", dijo a CNN.

https://sputniknews.lat/20230311/podria-la-quiebra-del-silicon-valley-bank-provocar-una-crisis-en-el-sistema-financiero-1136739877.html

https://sputniknews.lat/20230314/todo-se-hara-mas-caro-el-dolar-estadounidense-se-convierte-en-una-moneda-de-riesgo-1136828965.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💶 divisas, eeuu, janet yellen, silicon valley bank