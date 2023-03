https://sputniknews.lat/20230323/es-indignante-y-chocante-la-intromision-de-eeuu-en-los-asuntos-de-otros-paises-1137215970.html

"Es indignante y chocante" la intromisión de EEUU en los asuntos de otros países

"Es indignante y chocante" la intromisión de EEUU en los asuntos de otros países

El funcionario europeo fue consultado durante su visita a Sarajevo por el informe del Departamento de Estado de EEUU sobre la situación de los derechos humanos en Bosnia y Herzegovina y sobre su actitud hacia el presidente de la República Srpska, Milorad Dodik. Señaló que ni su ministerio ni el de Bosnia y Herzegovina informan sobre los derechos humanos y la situación en otros países, ya que no es de su competencia hacerlo.Subrayó que sólo los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina o de Hungría pueden decidir si están satisfechos con su poder y con la situación del país. "En cuanto al presidente Dodik, no importa lo que yo piense de él, lo que importa es lo que piensa de él la gente que vive en Bosnia y Herzegovina y especialmente en la República Srpska, porque ellos votaron por él, no yo. Ha sido reelegido, y Hungría lo respeta", declaró el diplomático húngaro. La rueda de prensa con su homólogo bosnio fue retransmitida por Facebook (La actividad de Meta, propietaria de Facebook e Instagram, está prohibida en Rusia por extremista).Szijjarto calificó de correcta y justa la cooperación de las autoridades húngaras con Dodik, afirmando que se basa en el respeto mutuo. "Hoy en día no hay respeto mutuo en la política internacional. Algunos países están muy dispuestos a interferir en los asuntos de otros países. Aquí siempre colaboramos con los dirigentes electos de Bosnia y Herzegovina. Nunca cuestionamos los resultados de las elecciones locales, los respetamos", concluyó el diplomático.Recordemos que este mismo día el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, retó al Departamento de Estado de Estados Unidos por su informe sobre derechos humanos.

