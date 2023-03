https://sputniknews.lat/20230322/amlo-sobre-el-informe-de-derechos-humanos-de-eeuu-es-un-bodrio-son-calumniadores-y-mentirosos-1137187616.html

AMLO sobre el informe de derechos humanos de EEUU: "Es un bodrio", son "calumniadores y mentirosos"

AMLO sobre el informe de derechos humanos de EEUU: "Es un bodrio", son "calumniadores y mentirosos"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, retó al Departamento de Estado de Estados Unidos por el informe sobre derechos humanos emitido por ese... 22.03.2023, Sputnik Mundo

En su mensaje, el mandatario mexicano descartó que en la nación ocurran casos de tortura."No es como antes, donde ellos se quedaban callados y nunca se decía nada. En México no hay masacres. En México, el Estado ha dejado de ser el principal violador de derechos humanos. En México se garantiza la libertad de expresión; no se persigue a nadie, no se reprime a nadie. Que no se confundan", apuntó.López Obrador reiteró que estas acciones solo las llevan a cabo en el Departamento de Estado de EEUU y no por parte del presidente Joe Biden, a quien calificó como una persona respetuosa.Añadió que esa dependencia tiene una política añeja y "de querer meterse en la vida pública de otros países. ¿Con qué derecho? Es una violación fragrante al derecho internacional", consideró el mandatario mexicano.El martes 21 de marzo, López Obrador fue consultado sobre el informe, donde se señala que en México prevalece la impunidad y la corrupción.Ante ello, criticó las acciones de Washington, Gobierno que, dijo, juzga a otras naciones, pero evita la autocrítica."No es cierto, están mintiendo, es pura politiquería. Con todo respeto. Es su naturaleza, no quieren abandonar la doctrina Monroe y antes el llamado Destino Manifiesto. No quieren cambiar, se creen el Gobierno del mundo, se asumen el Gobierno del mundo y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio", destacó.

