Militares rusas cuentan cómo derribaron drones ucranianos cerca de Sebastopol

Militares rusas cuentan cómo derribaron drones ucranianos cerca de Sebastopol

Las mujeres del Ejército ruso que destruyeron los drones navales de las FFAA ucranianas cuando se acercaban a Sebastopol describieron cómo lo hicieron. 23.03.2023

La suboficial mayor Tatiana Tseluiko fue una de las primeras que localizó un dron ucraniano. Utilizando los prismáticos, divisó un objeto marino no tripulado que se movía hacia la base militar. De forma inmediata comunicó al oficial de guardia y obtuvo la orden de intensificar la vigilancia del objeto. Se confirmó que el objeto observado era un objeto marino no tripulado no identificado que se desplazaba hacia los militares y la base.De acuerdo con sus palabras, existía la posibilidad de que el objeto que se acercaba a la bahía podía estrellarse contra la costa o lanzarse contra los barcos. La marinera mayor Marina Faléeva añadió que cuando apareció el primer objeto no tripulado en a la vista, los militares trataron rápidamente de determinar si era ruso o enemigo."Cuando indicaron definitivamente que no era nuestro, abrieron fuego", informó Faléeva.Tras destruir los drones, los militares se anticiparon a una posible continuación del ataque por parte de las FFAA ucranianas. El 22 de marzo, la Flota del Mar Negro repeló un ataque naval con drones en Sebastopol. El ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, declaró que las mujeres militares que han derribado los drones serán galardonadas con premios y bonificaciones.Los drones ucranianos llevan desde el pasado mes de julio intentando atacar periódicamente Sebastopol, la base principal de la Flota del Mar Negro, así como otras instalaciones de la península. Han sido atacados el cuartel general ruso de la Flota del Mar Negro en la ciudad, instalaciones energéticas y aeródromos militares. La mayoría de los drones fueron derribados por los sistemas de defensa antiaérea.A finales de octubre hubo un intento de ataque con drones aéreos y navales. Según el Ministerio de Defensa ruso, cuatro drones marítimos fueron destruidos en la rada exterior y otros tres en la interior.En febrero, las fuerzas de defensa antiaérea derribaron dos drones sobre el mar y cerca de la central térmica de Balaklava. El anterior ataque masivo de drones contra Sebastopol se produjo el 16 de enero de 2023, cuando las fuerzas de defensa antiaérea derribaron 10 drones.

