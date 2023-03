https://sputniknews.lat/20230324/argentina-la-lucha-sigue-y-la-region-debe-estar-alerta-ante-los-autoritarismos-1137309162.html

Argentina: "La lucha sigue y la región debe estar alerta ante los autoritarismos"

Argentina: "La lucha sigue y la región debe estar alerta ante los autoritarismos"

A 40 años de recuperada la democracia, la población salió a las calles en reclamo de Justicia por los 30.000 ciudadanos desaparecidos por parte de la última dictadura militar (1976-1983).

2023-03-24T22:05+0000

2023-03-24T22:05+0000

2023-03-24T22:05+0000

telescopio

atilio borón

argentina

jorge rafael videla

dictadura

golpe de estado

derechos humanos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/18/1137309017_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_87344f925d19f87a2bcb5b90bf8dc977.jpg

Argentina: "La lucha sigue y la región debe estar alerta ante los autoritarismos" Argentina: "La lucha sigue y la región debe estar alerta ante los autoritarismos"

Los crímenes de Estado perpetrados en Argentina durante la dictadura militar (1976 -1983) dejaron un saldo de 30.000 detenidos desaparecidos, 500.000 personas exiliadas, miles de personas torturadas y abusadas sexualmente, y un número indeterminado de bebés apropiados para ser dados en adopción."Nos costó mucho entender los horrores que estaban cometiendo. Era imposible imaginar desde el exilio las atrocidades que se iban a cometer en Argentina", dijo a Telescopio el catedrático y sociólogo argentino Atilio Borón, Doctorado en Ciencia Política.El golpe de Estado fue el 24 de marzo de 1976. Las Fuerzas Armadas derrocaron al Gobierno de Isabel Perón e instauraron la dictadura más sangrienta de la historia de la nación sudamericana, bajo el mando del Teniente General y Comandante General de Ejército, Jorge Rafael Videla."Sí sabíamos que eran capaces de cometer las torturas más salvajes y toda clase de aberraciones. Pero en nuestra imaginación había un límite, que por desgracia la realidad nos demostró que estábamos muy lejos de haber captado la maldad inherente a este proceso y la capacidad infinita de producir dolor", agregó.Este año se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia en Argentina, en una región en actitud de alerta por los llamados "golpes blandos"."Esta lucha sigue en pie, porque la amenaza de un retorno a formas autoritarias y déspotas en el ejercicio del poder político no ha sido aventada para siempre", destacó Borón.Este 24 de marzo se conmemoró en Argentina además el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.La jornada recuerda a las víctimas del terrorismo de Estado. Esta vez sin la presencia de Hebe de Bonafini, histórica líder de Madres de Plaza de mayo y defensora de los derechos humanos, fallecida en noviembre.A criterio del entrevistado, "los jóvenes deben involucrarse en la lucha política. Y si no quieren hacerlo directamente deben esforzarse de informarse, porque si no, lejos de ser ciudadanos de una democracia, se van a convertir en súbditos de un régimen autoritario"."Lo peor que puede suceder es dejarse seducir por los cantos de sirena de la antipolítica", subrayó Borón.Previo al golpe de Estado argentino de 1976, los militares gobernaban en varios países latinoamericanos: Hugo Banzer en Bolivia, Ernesto Geisel en Brasil, Augusto Pinochet en Chile, Alfredo Stroessner en Paraguay, y en Uruguay los militares habían impuesto a Juan María Bordaberry.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, dictadura