https://sputniknews.lat/20230325/maestros-paralizan-la-paz-y-llaman-a-luis-arce-a-escuchar-sus-demandas--videos-fotos-1137320086.html

Maestros paralizan La Paz y llaman a Luis Arce a escuchar sus demandas | Videos, fotos

Maestros paralizan La Paz y llaman a Luis Arce a escuchar sus demandas | Videos, fotos

Desde comienzos de marzo, los gremios docentes mantienen protestas contra el Gobierno de Luis Arce, en demanda de mayor atención al sector. También rechazan el... 25.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-25T04:25+0000

2023-03-25T04:25+0000

2023-03-25T04:25+0000

américa latina

bolivia

luis arce

la paz

maestros

educación

manifestación

📝 reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/19/1137321125_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9d1c30123cfe592035f93f5c3dcd737d.jpg

El paro de 24 horas del magisterio urbano se sintió en las principales ciudades de Bolivia, donde las y los docentes marcharon y bloquearon calles en demanda de mayor presupuesto. Incluso cortaron pasos fronterizos. Este conflicto con el Gobierno de Luis Arce ya lleva tres semanas y se profundizó días atrás, cuando se rompió la negociación.El Gobierno nacional destina el 10,8% del presupuesto a inversiones en educación, que representan alrededor de 26.300 millones de pesos bolivianos (3.800 millones de dólares), los cuales para los maestros son insuficientes. Para Avani, en las escuelas falta personal docente, administrativo y de servicios, que en algunos casos son contratados con recursos que reúnen los padres de los alumnos.En la ciudad de La Paz confluyeron miles de maestras y maestros de todo el país. Antes del mediodía del 24 de marzo ya era imposible transitar por el centro de la capital boliviana. Las calles vibraban con los estallidos de decenas de petardos que encendían los manifestantes a su paso. En uno de sus coros preferidos pedían la renuncia del ministro de Educación, Edgar Pary.Avani explicó que abandonaron la negociación con el Ministerio de Educación ante la negativa a aumentar el presupuesto del sector. "Hemos tenido que rechazar esa negociación y vamos a seguir radicalizando las medidas de protesta si el Gobierno no atiende nuestras demandas. Ya hemos cerrado la frontera con Argentina en la ruta 9", en Yacuiba (sureste)."Estamos frente a un Gobierno que, lamentablemente, en vez de dar una respuesta favorable, nos reprime. No hay dinero para educación, pero sí para balines y gases lacrimógenos", consideró Avani.En la ciudad de La Paz no hubo gasificaciones ni enfrentamientos con la Policía, como ocurrió en repetidas ocasiones durante las tres semanas que lleva la protesta.El comandante de la Policía paceña, Ismael Vilca, explicó a Sputnik que sus esfuerzos están enfocados en garantizar el tránsito en la ciudad, lo cual no se pudo cumplir ante los miles de docentes que inundaron las calles de la capital.Indicó que en días pasados "ha habido pequeños grupos que han utilizado la violencia extrema en contra de los policías, con el objetivo de afectar a su humanidad mediante la utilización de petardos y otros objetos contundentes".Según Vilca, hasta el momento 19 uniformados han resultado heridos en peleas con maestros.Las demandasTeresa López es secretaria de Asuntos Económicos y Sociales de la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia. Encabezaba la marcha abrazada a un muñeco de nariz muy larga, que venía a representar las "mentiras" que —según los maestros— escucharon en las cuatro reuniones que tuvieron con el Ministerio de Educación desde el inicio del conflicto.La dirigente magisterial comentó que, año tras año, ingresan miles de nuevos alumnos al sistema educativo, pero la cantidad de docentes no es proporcional, por lo cual no se dan abasto. Para este año el Gobierno aprobó 2.500 ítems para personal en las escuelas, pero según López se requieren 9.000 ítems.Sobre la nueva malla curricular, observó que la mayoría de los docentes requeriría capacitación para cumplir los requerimientos del Ministerio de Educación. "Como maestra de primaria debo enseñar Inglés y Robótica, pero ya hay maestros de Inglés y de Robótica que manejan esas especialidades. Nosotros no podemos improvisar, porque así no daríamos una formación adecuada".Por ello, propone que estos nuevos contenidos queden en suspenso hasta 2024, cuando los docentes serían debidamente capacitados en los temas que acuerden enseñar con el Ministerio de Educación.

https://sputniknews.lat/20220901/presidente-de-bolivia-plantea-que-sistema-educativo-sea-evaluado-a-escala-internacional-1129960045.html

bolivia

la paz

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

bolivia, luis arce, la paz, maestros, educación, manifestación, 📝 reportajes