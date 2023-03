"No estamos solas": más de 12.000 niñas y adolescentes aprenderán programación gratis en Chile

https://sputniknews.lat/20230325/no-estamos-solas-mas-de-12000-ninas-y-adolescentes-aprenderan-programacion-gratis-en-chile-1137312661.html

Desde hace ocho años, la Fundación Technovation Girls imparte clases gratuitas a niñas chilenas de entre 13 y 17 años. Sputnik conversó con dos adolescentes... 25.03.2023, Sputnik Mundo

Más de 12.000 niñas y adolescentes pudieron aprender programación en 2022 gracias a los cursos gratuitos de Technovation Girls Chile, en distintas regiones del país. Varias de las estudiantes destacaron con sus proyectos a nivel internacional. Para este 2023, se esperan cifras y logros similares.Pia Sobarzo y Renata Sánchez, ambas de 17 años, participaron en los cursos a mediados de 2022."El mundo de hoy, la inseguridad de decir 'soy mujer, no sé si participar en esto' es más grande de lo que uno cree, pero son muchas las que sí se atreven", complementó.Las jóvenes tuvieron como desafío crear una aplicación innovadora que fuera en ayuda de la comunidad en tan solo dos semanas. Así nació su proyecto Owatt, una aplicación que busca reducir el consumo eléctrico de los hogares.La aplicación, que ya había sido destacada en la final de Technovation Girls Chile con el primer lugar en categoría Senior, participó en el Challenge Internacional de Technovation Global, junto con más de 1.800 apps de 120 países. Allí obtuvo el primer puesto, al tratarse de una ayuda real e innovadora aplicable en todo el mundo.Sánchez explicó que la aplicación está enfocada, al mismo tiempo, en el medioambiente, a ser entretenida y didáctica. Además, entregan tips de cómo cuidar la energía.Una brecha históricaEn Chile solo el 16% de los trabajadores de las tecnologías de la información (TI) son mujeres, indica el último reporte de Pulso de Demanda de Empleos TI del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE). Es en este contexto desigual que la fundación Technovation Girls busca promover el interés en las áreas STEM —ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés— entre las niñas y adolescentes.La directora ejecutiva y embajadora Technovation Girls Chile, Constanza Díaz, señaló a Sputnik que el programa de la fundación busca brindar oportunidades académicas y conocimientos que fortalecen las capacidades de las alumnas, y con ello estrechar "la histórica brecha de género en el mundo de la ciencia" y la tecnología.Los cursos de la Fundación Technovation Girls están dedicados en su totalidad a niñas y adolescentes —agrupadas por edad—, para asegurar su aprendizaje en un espacio cómodo y seguro para ellas.Las alumnas participantes crean, desarrollan y programan una aplicación de celular que resuelve un problema de sus comunidades, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, que promueve Naciones Unidas y que abordan desafíos globales como la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, la degradación ambiental, la paz y la justicia."Que se atrevan"Ambas jóvenes hicieron un llamado a las adolescentes para que se inscriban y sean parte de los cursos de programación. Asimismo, valoraron lo aprendido en las clases y el conocimiento entregado, lo que les permitió ganar un concurso a nivel nacional y mundial.Sobarzo explicó que en los cursos se entrega de todo un poco. "Se enseña a hablar con más gente, te ayuda a enseñar a otras personas, puesto que también tienes que aprender a trabajar en equipo, se juntan niñas que no se conocían y se trabaja un proyecto"."Yo les diría que se atrevan, que no se cuestionen si son capaces o no, qué es lo que dirán las demás personas. Que se arriesguen, que se motiven, puesto que todo lo aprendido les servirá enormemente para el resto de su vida", complementó Sobarzo.

