Ticketmaster devolverá millones a los fans de Bad Bunny en México

Ticketmaster reembolsó a más de 2.155 personas el costo total del boleto que pagaron por un concierto del artista puertorriqueño Bad Bunny los pasados 9 y 10... 25.03.2023, Sputnik Mundo

Ticketmaster ha devuelto un monto total de 18.154.367 pesos (unos 984.400 dólares) a los seguidores del artista más escuchado de Spotify a nivel mundial, informó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México en un comunicado. El monto corresponde al costo total del boleto más 20% de indemnización prevista en la Ley Federal de Protección al Consumidor, señalaron las autoridades.El 9 y 10 de diciembre se celebraron dos conciertos del cantante estrella del reguetón, pero miles de personas con boleto pagado no pudieron acceder debido a que los boletos no pasaban los lectores de seguridad de la entrada del estadio, lo cual generó caos y malestar colectivo. En su momento, Ticketmaster informó que hubo un gran número de boletos que no fueron adquiridos en los canales oficiales o que la gente adquirió boletos legítimos impresos varias veces es decir, copias fotostáticas simples del mismo boleto con los que se pretendió ingresar al evento. Por estos hechos, la empresa informó que presentó dos denuncias ante las autoridades competentes.También refirió fallas en los equipos de escaneo dada la alta concentración de dispositivos móviles. Según la compañía, ese hecho derivó en la señal fuera intermitente, haciendo que la lectura de los boletos se estancara en los dispositivos mientras no tenían conexión y se desahogara cuando los equipos de lectura de boletos (handhelds) se volvían a conectar, ocasionando que boletos válidos no fueran leídos correctamente.De los 2.155 boletos reembolsados, 1.086 corresponden a personas que presentaron quejas ante Profeco; aún hay 55 personas con queja en proceso de recibir reembolso e indemnización, y 1.069 personas solicitaron y obtuvieron directamente su devolución a Ticketmaster.Para la atención posterior a los conciertos, Profeco habilitó un micrositio en su portal de internet, a través del cual los consumidores presentaron quejas, mismo que sigue operando, informó la dependencia del Gobierno mexicano.

