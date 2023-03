https://sputniknews.lat/20230325/turquia-candidato-a-la-presidencia-promete-reventar-el-tablero-a-eeuu-y-la-otan-1137304170.html

Turquía: candidato a la presidencia promete reventar el tablero a EEUU y la OTAN

Romper la barajaSe acercan las elecciones en Turquía y ha surgido un candidato, el del partido Patria, que promete reventarle el tablero geopolítico a EEUU y demás franquicias de Washington alrededor del mundo. Para ubicarnos, podemos decir que 'Patria' es un partido de izquierda, que se basa en las posiciones del primer presidente de Turquía, Mustafa Kemal Ataturk, y tiene una orientación antioccidental y antiestadounidense. El partido se considera el sucesor legal del Partido Socialista de Obreros y Campesinos y fue fundado en 1919.En una reciente entrevista concedida a nuestra agencia, el líder del Patria, Dogu Perincek, lanzó conceptos demoledores para Occidente. Dijo que su partido reconoce a Crimea y nuevas regiones como rusas, que tiene toda la intención de combatir las sanciones contra Rusia, y afirmó que la expansión de la OTAN hacia el este es una amenaza para Turquía. Entonces, lanzó el bombazo: si llega al poder, promete abandonar la alianza atlántica si llega al poder."La decisión de nuestro partido de retirarse de la OTAN y su justificación son muy importantes. Según las encuestas, el 80 % de los turcos ahora considera a los Estados Unidos de América como una amenaza, el 70% de los turcos considera que Rusia y China son amigos. Bajo nuestro gobierno, Turquía definitivamente abandonará la OTAN, porque la OTAN representa la única amenaza para Turquía", dijo."No sé qué futuro podrá tener el presidente del partido Patria, pero sería interesante que después ya de muchísimos años, Erdogan pueda tener otro destino que no sea el regir los destinos de un país como Turquía que tiene una importancia fundamental en la geopolítica de Asia Occidental", expresa el analista internacional Pablo Jofré Leal.EEUU, a lo suyoEn tanto, en recientes declaraciones el presidente del Estado Mayor Conjunto de EEUU, el general Mark Milley, dijo ante el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes que "EEUU enfrenta dos grandes potencias nucleares, cuyos intereses en seguridad nacional compiten con los de EEUU. Tanto China como Rusia tienen los medios para amenazar nuestros intereses y nuestro estilo de vida".Agregó que EEUU no está en guerra con Rusia y que su objetivo es ayudar a Ucrania a defenderse, para luego añadir que el objetivo de retomar Crimea anunciado por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, es maximalista y sería "extraordinario" lograrlo militarmente. Cualquier buen psicólogo se haría un festín con esta gente.Todo esto no hace más que dar por buenas unas recientes declaraciones que brindó a Sputnik el vicepresidente del Consejo de seguridad nacional, Dmitri Medvédev. "Rusia no está peleando con Ucrania, ni con su régimen cuasi nazi o nazi, sino con un ejército de 3,6 millones de militares de la OTAN, que se ha implicado en un conflicto híbrido y, de hecho, ya no lo está ocultando", declaró Medvédev en una entrevista con esta agencia y otros medios rusos.Según Medvédev, Rusia se enfrenta hoy a "una población de 800 millones de personas que proporcionan equipamiento, medios de destrucción y dinero al régimen de Kiev. También se dedican al adiestramiento, están a punto de proceder a un despliegue, etcétera. Es absolutamente obvio que están participando de forma directa en el conflicto, sus analistas lo reconocen".

