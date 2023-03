https://sputniknews.lat/20230327/china-afirma-que-honduras-no-puso-condiciones-para-romper-con-taiwan-en-su-favor-1137377116.html

China asegura que Honduras no puso condiciones para romper las relaciones con Taiwán en su favor

PEKÍN (Sputnik) — Tegucigalpa no puso condiciones a la hora de romper las relaciones diplomáticas con Taipéi en favor de Pekín, dijo la portavoz de la...

2023-03-27T11:09+0000

2023-03-27T11:09+0000

2023-03-27T11:41+0000

Las relaciones diplomáticas "no son una moneda de cambio", aunque la administración en Taipéi "acostumbra a ejercer la diplomacia del dinero", agregó la portavoz. Sobre el independentismo taiwanés, Mao dijo que "no conduce a ninguna parte". "Cualquier intento de revertir una tendencia histórica está abocado al fracaso", enfatizó. El 26 de marzo, los ministros de Exteriores de China y Honduras, Qin Gang y Eduardo Reina, firmaron en Pekín el comunicado conjunto sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países. Con anterioridad, la Cancillería hondureña anunció la ruptura de los lazos diplomáticos con Taiwán, alegando que el país centroamericano reconoce la existencia de "una sola China", de la que la isla rebelde "forma parte inalienable". Las autoridades hondureñas, según el comunicado oficial, se comprometieron a no volver a tener relación o contacto alguno de carácter oficial con Taiwán. Tras el giro de Honduras hacia China, quedan 13 países ‒entre ellos, Guatemala y Paraguay— que aún mantienen relaciones con Taiwán.

