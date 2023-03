https://sputniknews.lat/20230327/cientificos-rusos-describen-las-peculiaridades-de-la-inflamacion-de-la-tiroides-en-ninos-1137369319.html

Científicos rusos describen las peculiaridades de la inflamación de la tiroides en niños

Científicos rusos describen las peculiaridades de la inflamación de la tiroides en niños

Los científicos de la Universidad Estatal de Medicina de Tiumén (TyumSMU) describieron las peculiaridades de la tiroiditis autoinmune (inflamación de la... 27.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-27T09:00+0000

2023-03-27T09:00+0000

2023-03-27T09:02+0000

ciencia

tyumsmu

💗 salud

rusia

tiumén

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/108260/06/1082600614_0:0:5077:2856_1920x0_80_0_0_e90b91d32c9e9d18648d6f26a5e8cbfa.jpg

La tiroiditis autoinmune (TAI) es una enfermedad inflamatoria de la glándula tiroides causada por un ataque de las células inmunes a las células funcionales de su propio cuerpo. Los síntomas iniciales de esta enfermedad a veces no son específicos, lo que dificulta su diagnóstico en las primeras etapas, explican los científicos de la TyumSMU.La TAI progresa y conlleva una destrucción paulatina del tejido tiroideo. El órgano no puede realizar su función debidamente y la producción de hormonas en él disminuye, se desarrolla hipotiroidismo. En casos complicados, en niños puede desarrollarse el cretinismo, un déficit en el desarrollo físico y mental, y en adultos el mixedema, edema de la piel en la cara y el cuello.Los científicos señalaron que es más difícil diagnosticar la TAI en niños que en adultos. Por ejemplo, es mucho más difícil para los niños formular quejas específicas. Están ausentes o son inespecíficas debido a patologías acompañantes a la TAI, por ejemplo, el trastorno somatomorfo.Los investigadores explicaron también que el desarrollo de la enfermedad en niños es más lento, y el agrandamiento de la glándula tiroides puede ser leve o moderado. Los cambios a menudo se detectan en niños ocasionalmente durante un reconocimiento profiláctico.Los adultos que padecen la TAI tienen la tiroides aumentada de tamaño y de una consistencia densa con más frecuencia. En niños y adolescentes con la TAI en la etapa inicial, los indicadores clínicos de alteración de la función tiroidea pueden no estar presentes, pero en uno de cada cinco o seis casos es posible diagnosticar hipotiroidismo subclínico, destacan los científicos.Los niños con la TAI pueden tener un retraso en el desarrollo físico, sexual e intelectual y también tienen varias enfermedades crónicas con más frecuencia —de 1,5 a 2 veces— que sus coetáneos.Debido al hecho que la TAI en niños puede pasar bajo la cobertura de otras enfermedades, su diagnóstico temprano en niños y adolescentes es relevante y los métodos instrumentales de laboratorio tienen importancia crucial, señalan los investigadores.La experta también señaló que con el aumento de la edad, la detección de ciertas enfermedades de la tiroides crece. Las mujeres tienen esta enfermedad con más frecuencia que los hombres. A menudo, se trata de las enfermedades que no se diagnosticaron y no se curaron en la infancia.En el artículo publicado por los científicos de la TyumSMU se describen las peculiaridades del tratamiento de la TAI en niños sobre la base de un caso clínico en que el problema se identificó ocasionalmente durante un examen médico en la escuela. A través de la ecografía, que detectó un aumento en el volumen de la glándula tiroides, se estableció un cambio en los niveles de hormona tiroidea en el laboratorio y se diagnosticó un alto nivel de anticuerpos específicos. Sobre la base de esto se hizo un diagnóstico preliminar: hipotiroidismo.De acuerdo con Yulia Boldireva, el diagnóstico, la clínica, el curso y la terapia de la TAI en niños pueden tener características especiales que deben recordar los médicos de todas las especialidades. Por ejemplo, merece una especial atención la hipersensibilidad individual rara de las células tiroideas a la L-tiroxina que requiere corrección del tratamiento.El equipo científico y médico de los autores del estudio señala que su tarea principal es diagnosticar oportunamente cualquier anomalía en el funcionamiento de la glándula tiroides, así como aumentar la conciencia de la población sobre la prevención de enfermedades de la glándula tiroides, enfatizando la importancia del uso de sal yodada.La Universidad Estatal de Medicina de Tiumén es participante del programa Prioridad-2030.

https://sputniknews.lat/20220204/los-5-superalimentos-para-tener-una-tiroides-sana-1121166699.html

https://sputniknews.lat/20230321/cientificos-rusos-descubren-como-las-celulas-tumorales-pueden-sobrevivir-a-la-quimioterapia-1137134955.html

tiumén

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

tyumsmu, 💗 salud, rusia, tiumén