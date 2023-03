https://sputniknews.lat/20230328/en-un-pequeno-reactor-nuclear-se-vislumbra-el-futuro-de-la-transicion-energetica-en-colombia-1137410437.html

En un pequeño reactor nuclear se vislumbra el futuro de la transición energética en Colombia

El IAN-R1 está en Bogotá, en una parte neurálgica de la ciudad. Pocas personas conocen este reactor que tiene como finalidad temas investigativos. Sin embargo... 28.03.2023, Sputnik Mundo

Quizá pocos bogotanos saben que, en el centro de la ciudad, muy cerca de la Universidad Nacional de Colombia (la más grande del país) hay un reactor nuclear. La estructura de tres pisos, que se pone más angosta a medida que va creciendo, opera desde 1965, cuando el entonces presidente Guillermo León Valencia (1962-1966) buscó que el país ingresara al programa Átomos para la Paz, con el cual se promovía el uso pacífico de las tecnologías nucleares.El IAN-R1, como es conocido, tiene una gran alberca —cuatro metros y medio de profundidad— en el fondo que permite controlar la radiación gracias al agua, y tiene varios fines, desde generar electricidad hasta la investigación básica y aplicada.De hecho, el Servicio Geológico Colombiano, que tiene a cargo el reactor, trabaja en tres líneas de investigación: la geocronología, que determina la edad de las muestras geológicas; la aplicación radioactiva, con fines pacíficos, y la activación neutrónica, un análisis que establece los elementos dentro de una muestra geológica.En otras palabras, este no es un reactor como los que hay en Kashiwazaki- Kariwa (Japón), la central nuclear más grande del mundo, y mucho menos genera un peligro inminente."Lo hemos utilizado en diferentes campos, como la agricultura, la salud, la geología y la industria. El Servicio Geológico tiene a su cargo la instalación luego de que se liquidara el Instituto de Ciencias Nucleares y Energías Alternativas en 1997", explica a Sputnik Lorena Rayo, directora de Asuntos Nucleares.Rayo hace énfasis en que este reactor es de baja potencia y que la prioridad del Gobierno colombiano siempre ha sido trabajar y sacar provecho de la energía nuclear con fines pacíficos. Para tener una idea, el IAN-R1 apenas produce 30 kilovatios térmicos, muchísimos menos de los que alimentan redes eléctricas completas (entre 12.000 y 135.000).Si bien el IAN-R1 funciona bajo los principios básicos de la energía nuclear —como cualquier otro, opera con la fusión de uranio—, la experimentación es más fácil de controlar al ser tan pequeño. Incluso, cuatro personas son más que suficientes para operarlo, siempre y cuando haya un equipo de respaldo alerta a cualquier eventualidad.Al ritmo que es usado, se calcula que el reactor pueda tener una vida prolongada de 100 años. Es una buena noticia para los científicos que quieran aprender todo lo relacionado con la energía nuclear, sin dejar de lado las investigaciones geotécnicas, que no solo ayudan a prevenir problemas de suelos, sino que interpretan datos para saber, por ejemplo, cuáles cultivos se dan mejor en ciertos terrenos por la composición que de los suelos.Energía nuclear a la vanguardiaSi bien la energía nuclear está estigmatizada por las grandes catástrofes que han ocurrido a lo largo de la historia —como en Chernóbil, en 1986, y Fukushima, en 2011—, es claro que esta fuente alterna es de las más seguras en el planeta y de las más amigables con el medioambiente, además de ser sustentable. Por eso la mayoría de los países del mundo han seguido sus investigaciones para generar grandes cantidades de electricidad para abastecer sus demandas.Y Colombia no se quiere quedar atrás. Solo para ver lo rezagado que está el país en esta materia, basta con compararlos con otras naciones que iniciaron con la energía nuclear al mismo tiempo. Argentina, por nombrar uno, puso en marcha su primer reactor en 1958 y a la fecha tiene tres centrales capaces de producir el 10% de la energía necesaria. Colombia, mientras tanto, sigue con fines investigativos, mas no de producción a escala.Según la Unidad de Planeación Minero Energética, el país, tal cual lo ha venido diciendo el presidente Gustavo Petro, debe buscar fuentes diferentes para producir energía teniendo en cuenta el medioambiente. Por eso, desde esta entidad, se estructura la posibilidad de que Colombia tenga reactores modulares pequeños para que haya una generación a escala. La ventaja, además de su tamaño, es que no requieren muchas cosas para su instalación.Con esto llegaría el final de las plantas térmicas y, de paso, el uso de combustibles fósiles, necesarios para que estas instalaciones funcionen y mantengan al país, junto con las hidroeléctricas, iluminado. Sumado a eso, Colombia produciría menos gases de efecto invernadero.Por ahora, el Gobierno de Petro no ha dado luces sobre el tema, tampoco el Ministerio de Minas y Energía, así que podremos seguir diciendo que el único reactor nuclear en Colombia se encuentra en la capital, algo que poca gente sabe.

