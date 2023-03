https://sputniknews.lat/20230329/biden-advierte-a-israel-de-que-no-puede-continuar-por-este-camino-1137467583.html

Biden advierte a Israel de que "no puede continuar por este camino"

TEL AVIV (Sputnik) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se declaró "muy preocupado" por la salud de la democracia israelí y advirtió que Israel "no... 29.03.2023, Sputnik Mundo

"No pueden continuar por este camino. Y lo he dejado claro", agregó antes de abordar el Air Force One en el aeropuerto de Raleigh-Durham. Netanyahu respondió rápidamente a Biden, insistiendo en que buscaba restablecer el "equilibrio adecuado entre las tres ramas del Gobierno" a través del consenso. Al rechazar la grave advertencia sin precedentes de Biden, el primer ministro declaró que Israel no tomaría decisiones basadas en la presión extranjera, ni siquiera de "los mejores amigos".

