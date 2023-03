https://sputniknews.lat/20230329/polonia-rechaza-cumplir-la-recomendacion-del-coi-para-atletas-rusos-y-bielorrusos-1137476134.html

Polonia rechaza cumplir la recomendación del COI para atletas rusos y bielorrusos

VARSOVIA (Sputnik) — Polonia no cumplirá con la recomendación del Comité Olímpico Internacional (COI) de permitir a los atletas rusos y bielorrusos, que no... 29.03.2023, Sputnik Mundo

El 28 de marzo, el COI recomendó a las federaciones internacionales permitir a los atletas rusos y bielorrusos, que no apoyan la operación militar especial rusa en Ucrania y no están vinculados con el Ejército ni fuerzas de seguridad, tomar parte en los eventos deportivos bajo bandera neutral, aunque sugirió no considerar a los equipos de Rusia y Bielorrusia para las competiciones internacionales. El jefe del Comité Olímpico Ruso (COR), Stanislav Pozdniakov, tildó esta decisión de una violación de los derechos humanos y una discriminación. El 28 de febrero de 2022, el COI recomendó a las organizaciones deportivas internacionales prohibir a los deportistas rusos y bielorrusos participar en competiciones debido a la situación en Ucrania. El 4 de marzo, el Comité Paralímpico Internacional (CPI) siguiendo las recomendaciones del COI, suspendió a los atletas rusos y bielorrusos de los Juegos de Pekín, celebrados entre el 4 y el 13 de marzo de 2022. Los Gobiernos de 30 países se manifestaron en contra de la actuación de los rusos y los bielorrusos en los Juegos Olímpicos. A su vez, el presidente del COI, Thomas Bach, declaró que no incumbe a los Gobiernos decidir quién puede participar en las competiciones internacionales.

