Adiós a la reforma política en Colombia: la primera derrota del Gobierno de Gustavo Petro

Adiós a la reforma política en Colombia: la primera derrota del Gobierno de Gustavo Petro

La gran reforma con la que el Gobierno de Petro al frente de Colombia tuvo su primera derrota ante el Congreso fue la política, lo que demuestra una vez más lo difícil que es transformar el sistema político del país sudamericano por más de que se tengan las mayorías en el legislativo.El jueves 23 de marzo, el propio mandatario fue quien desestimó la reforma con un tuit, a manera de estocada que hundió el articulado en el Congreso, en el que resaltó las principales críticas al proyecto de ley.Ese mismo día, el presidente del Senado y alfil del Gobierno, Roy Barreras, rompió el papel que contenía el proyecto en plena sesión de la Comisión Primera y le pidió al Gobierno que retirara formalmente la iniciativa como un acto simbólico en rechazo a lo que proponía."Yo le pido hoy al ministro del Interior que retire esta reforma, que ya no tiene absolutamente ningún sentido sin lista cerrada obligatoria. El Gobierno no se termina el próximo 20 de julio, quedan tres años para que hagamos la reforma que el país necesita", manifestó el parlamentario.Efectivamente, el ministro del Interior, Alfonso Prada, solicitó el retiro del proyecto y convocó a "un gran acuerdo político y nacional sobre lo que debe ser el contenido de una reforma política que nos permita volver al Congreso con un gran debate nacional".Más allá de un consenso en contra de los "adefesios" que traía esta reforma, que comenzaba su segundo ciclo de discusiones —debe ser aprobada en dos vueltas, cada una con cuatro debates—, para la representante en la Cámara del partido Dignidad, Jénnifer Pedraza, el Gobierno sabía de cada uno de esos puntos polémicos que se pretendían aprobar.Estos puntos criticados quedaron en el articulado surgido de la conciliación que hubo a final de 2022, luego de haber sido aprobado el cuarto debate. Este proceso se realiza cuando los textos que salen de una cámara y otra tienen grandes diferencias, por lo que se debe acordar qué elementos de Cámara y Senado se mantienen o se eliminan en un único texto.Lo bueno, lo malo y lo feo de la reformaNo todo son críticas. Jennifer Pedraza destaca de la reforma, tal cual fue radicada, la intención de promover la participación de los jóvenes —bajando la edad para aspirar a Senado de 30 años a 25 y a la Cámara de 25 años a 18)— y de las mujeres, a través de las listas cerradas, paritarias y cremallera (hombre-mujer-hombre o mujer-hombre-mujer).La congresista señaló que, apelando a incentivar la participación política de las mujeres, se incluyeron artículos polémicos que no respondían a ese propósito, como la posibilidad de reelección de representantes y congresistas. "Eso se propuso en Cámara, luego se tumbó, pero en Senado lo mantuvieron vivo, argumentando que era la forma de garantizar la paridad. Proponían que las listas cerradas estuvieran encabezadas por los congresistas actuales", apuntó.Otro punto de la reforma que rechazó y que, según ella, venía incluido desde un principio, fue el de quitar la garantía que impedía a las fuerzas tradicionales y mayoritarias aliarse para presentar listas conjuntas y consolidar aún más su poder. Actualmente los partidos y movimientos que sumen hasta el 15% de los votos de una circunscripción pueden tener listas compartidas.Pedraza rechazó también la propuesta de la reforma que permitía que un congresista llegara a ser ministro y pudiera retornar a su curul sin problemas; en otras palabras, usar la curul como puerta giratoria para llegar al Gobierno."En plenaria de Cámara uno de los ponentes les decía a los representantes: 'usted será un gran ministro'. El Gobierno y la bancada defendieron esto como la posibilidad de realinear fuerzas, pero eso no es otra cosa que inducir la puerta giratoria", criticó la representante.Por último, a juicio de Pedraza, la reforma tampoco tenía pies y cabeza si no incluía herramientas para despolitizar el Consejo Nacional Electoral (CNE), actual rector en la materia.Aunque al Gobierno de Petro le quedan más de tres años, tiempo suficiente para radicar de nuevo una reforma política, falta ver cómo sale librado el ejecutivo con las otras cuatro grandes reformas que están en trámite en estos momentos: salud, laboral, pensional y electoral. Las tres primeras, mucho antes de su presentación al país, han generado más polémicas que consensos, por lo que podrían debilitar la gobernabilidad para el presidente Petro, especialmente en una época electoral como la que vive Colombia, que celebrará sus comicios regionales en 2023.

