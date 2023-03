https://sputniknews.lat/20230330/gabriel-boric-de-refundar-la-institucion-al-apoyo-irrestricto-a-carabineros-de-chile-1137496619.html

Gabriel Boric, de "refundar la institución" al "apoyo irrestricto" a Carabineros de Chile

Cada 29 de marzo, la sociedad chilena conmemora el Día del Joven Combatiente, que recuerda el asesinato de los hermanos Vergara Toledo, jovenes opositores a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) que fueron acribillados por una patrulla del Cuerpo de Carabineros en 1985.Un día antes de tan simbólica fecha, el presidente Gabriel Boric manifestó su apoyo a la institución de seguridad ante la ola de criminalidad que aqueja a Chile. En ese contexto, dos efectivos de Carabineros fueron asesinados en las últimas semanas mientras efectuaban procedimientos policiales.El 28 de marzo, Boric asistió al funeral de la sargenta de Carabineros Rita Olivares, asesinada el 26 de marzo en la localidad de Quilpué, región de Valparaíso (centro oeste).El mandatario chileno comprometió su "participación en futuros procedimientos policiales" y la visita a la Escuela de Suboficiales de la institución policial, en la jornada previa a las protestas anuales con motivo del Día del Joven Combatiente.La agenda de seguridad que se instaló en la totalidad del espectro político chileno, encontró su mayor expresión en las iniciativas del Gobierno en la materia y en el apoyo transversal a proyectos como la Ley Naín-Retamal, aprobada este 29 de marzo.Referida como la ley del gatillo fácil por sus detractores, la normativa "garantiza la legítima defensa de los funcionarios de las Fuerzas de Orden y Seguridad" y endurece las sanciones por delitos cometidos contra las policías. Así, quien fuere hallado culpable del delito de homicidio a un carabinero enfrentará una pena 40 años de cárcel sin beneficios.Boric diputado vs. Boric presidenteSiendo diputado, el actual mandatario chileno criticó el accionar de Carabineros en el marco de las reiteradas y comprobadas violaciones a los derechos humanos en las que se vio involucrada la institución durante el estallido social de octubre de 2019 y los meses posteriores.En 2019 Boric calificó de "descriterio criminal" la represión de Carabineros durante las jornadas de protesta en la Plaza Baquedano —bautizada por los manifestantes como Plaza de la Dignidad y socialmente conocida como Plaza Italia—, con motivo de la muerte del joven Abel Acuña, quien falleció tras caer del monumento y no haber recibido atención médica inmediata debido a que los uniformados impideron la prestación de primeros auxilios."Abel acaba de perder la vida. Mientras trataban de reanimarlo, Carabineros seguía tirando gases y lacrimógenas en Plaza Italia. Este descriterio es criminal. No más represión. Gobierno de Chile, no permitiremos la impunidad, cueste lo que cueste", escribió el entonces diputado Boric."Refundar Carabineros ahora. Lo hemos exigido hace más de un año. No da lo mismo quien tenga el poder. El Gobierno de (Sebastián) Piñera, cómplice activo de esta locura", afirmó Boric en febrero de 2021, tras el asesinato de un artista callejero a manos de uniformados en la localidad de Panguipulli (sur).El actual mandatario aligeró su postura durante la campaña presidencial de 2021, al pasar del reclamo de una "refundación" a una "reforma" de Carabineros de Chile.En función de estas anteriores declaraciones, Boric manifestó el 28 de marzo, durante el funeral de la sargenta Olivares, que cree necesario "reflexionar respecto a nuestras actuaciones en el pasado, donde siempre creo que vale la pena reconsiderar y actuar de acuerdo al contexto que estamos viviendo en Chile"."Carabineros y la sociedad chilena se enfrentan a una amenaza mucho mayor de lo que conocíamos y por lo tanto tienen que contar con todo nuestro respaldo", indicó el presidente chileno. Con eso, "me refiero a las herramientas con las que cuentan, el presupuesto, así como también a una legislación que se atenga al respeto de los derechos humanos", concluyó el mandatario.

