"Cometí un crimen muy cruel": un neonazi de Azov admite haber profanado el cuerpo de un soldado ruso

Un excombatiente del batallón neonazi Azov*, capturado como prisionero de guerra, admitió haber profanado el cadáver de un militar de la República Popular de... 02.04.2023, Sputnik Mundo

Explicó que había robado dicha arma blanca en una casa privada.No es la primera vez que los militares ucranianos mostraron "la naturaleza salvaje del actual régimen de Kiev", explicaron desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En octubre de 2022 fue publicado un video del asesinato deliberado y metódico de más de 10 militares rusos desarmados e inmovilizados por parte de las FFAA ucranianas con disparos directos en la cabeza. Desde el organismo castrense ruso afirmaron que se trata de una práctica habitual en las FFAA de Ucrania, apoyada activamente por el régimen de Kiev e ignorada ciegamente por sus patrocinadores occidentales.Otro combatiente del batallón admitió al reportero italiano de Il Giornale, Gian Micalessin, que su peor condena "no es cárcel, sino los fantasmas de mis víctimas".El soldado neonazi confesó que mató a una mujer disparándole tres veces a bocajarro."Los sótanos estaban llenos de civiles, pero también había colaboradores rusos. Aquel día estaba mirando en el sótano y vi a una mujer. Estaba sola, era joven y guapa. Cuando me vio, retrocedió. Sus ojos asustados me excitaron. La empujé a un rincón, la obligué a arrodillarse, me bajé la cremallera de los pantalones y le susurré al oído una orden obscena. De repente se oyó un grito, el sonido de pasos en la oscuridad. No sabía quién era, solo oía su voz: '¡Suéltala, cabrón!'. Vino hacia mí. Empujé a la chica, agarré mi pistola y disparé tres tiros casi a bocajarro", confesó.El 2 de agosto, el batallón ucraniano Azov fue declarado como organización terrorista por el Tribunal Supremo de Rusia y quedó prohibido en el país. El regimiento tuvo un auge tras el golpe de Estado perpetrado contra el Gobierno de Víctor Yanukóvich en 2014. En su escudo, refleja símbolos del nazismo como el Sol Negro, símbolo ocultista utilizado por las SS y por los grupos de extrema derecha.* prohibido en Rusia por extremista y terrorista.

