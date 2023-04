https://sputniknews.lat/20230402/el-vice-primer-ministro-salvini-critica-la-prohibicion-de-chatgpt-en-italia-1137628217.html

El vice primer ministro Salvini critica la prohibición de ChatGPT en Italia

El vice primer ministro Salvini critica la prohibición de ChatGPT en Italia

MOSCÚ (Sputnik) — El vicepresidente del Gobierno y ministro de Infraestructrura y Transporte de Italia, Matteo Salvini, criticó al regulador nacional de datos... 02.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-02T12:30+0000

2023-04-02T12:30+0000

2023-04-02T12:30+0000

🌍 europa

matteo salvini

italia

chatgpt

tecnología

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/02/1137628349_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_a3c72deec8753c92ab9908e07fbbe06d.jpg

En una resolución publicada el 31 de marzo, el Garante para la Protección de Datos Personales (GPDP) anuncia la apertura de una investigación en relación con la empresa estadounidense OpenAI, dueña y administradora de esta plataforma, y le ordenó que deje de procesar con efecto inmediato los datos de usuarios italianos de ChatGPT. El regulador recuerda que ChatGPT sufrió el 20 de marzo una fuga de datos personales, en particular, los historiales de conversaciones de algunos usuarios y la información relativa a sus métodos de pago. "Encuentro desproporcionada la decisión del Garante de Privacidad que obligó a ChatGPT a impedir el acceso desde Italia, primer y único país occidental donde esto sucede", publicó Salvini en su cuenta de Twitter. El político, que lidera el partido de extrema derecha Liga, alegó que "toda revolución tecnológica implica grandes cambios, riesgos y oportunidades, es justo controlar y regularla a través de una colaboración internacional entre reguladores y legisladores, pero no se puede bloquear, impidiendo y perjudicando el trabajo de quienes se dedican a negocios, investigación e innovación". Salvini manifestó su rechazo a todo tipo de censura, a menos que se trate de atajar una actividad delictiva o un riesgo para la seguridad nacional En la disposición del 31 de marzo, el regulador italiano señala la ausencia de una base legal que justifique la recopilación y el almacenamiento masivo de datos personales por OpenAI, con el propósito de "entrenar" los algoritmos en que se basa el funcionamiento de la plataforma. Las comprobaciones realizadas, según el GPDP, demuestran además que la información facilitada por ChatGPT no siempre se corresponde con la realidad, lo que a su vez determina un tratamiento inexacto de los datos personales. Por último, la empresa dice que esa plataforma está dirigida a mayores de 13 años, pero no hay ningún filtro para verificar la edad de los usuarios, lo que expone a los menores a "respuestas absolutamente inadecuadas en comparación con sus grados de desarrollo y autoconciencia". El regulador concedió a OpenAI un plazo de 20 días para comunicar las medidas que adopte en respuesta a las deficiencias señaladas, so pena de multa de hasta 20 millones euros o hasta el 4 por ciento de la facturación global anual.

https://sputniknews.lat/20230320/creador-de-chatgpt-admite-sentir-temor-por-su-creacion-1137094282.html

italia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌍 europa, matteo salvini, italia, chatgpt