"¡Qué conozca su lugar!": Erdogan cierra la puerta al embajador de EEUU en Turquía

"¡Qué conozca su lugar!": Erdogan cierra la puerta al embajador de EEUU en Turquía

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se negó a reunirse de nuevo con el embajador estadounidense en Ankara, Jeffrey Flake. El rechazo se debió a que... 03.04.2023, Sputnik Mundo

Kilicdaroglu se reunió Flake, a iniciativa de parte estadounidense, declaró a Sputnik el asesor del candidato, Unal Cevikez. "Que sepa cómo debe trabajar un embajador. Si no lo sabe, no puede entrar por esa puerta", subrayó Erdogan.Las elecciones presidenciales y parlamentarias de Turquía están previstas para el 14 de mayo. El principal oponente del actual presidente Erdogan y candidato único de la Alianza Republicana es Kemal Kilicdaroglu. Aunque también se presentan el líder del partido Memleket, Muharrem Ince, y el candidato de la Ata Ittifaki, Sinan Ogan.Las encuestas preelectorales aún no han determinado el favorito de la carrera electoral, pero los expertos afirman que el actual proceso electoral será el más difícil para el partido gobernante debido a los devastadores terremotos que han causado la muerte de más de 50.000 personas, así como a la difícil situación económica del país.No es la primera vez que Estados Unidos intenta entablar relaciones con líderes de la oposición de distintos países. A finales de marzo, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, anunció los planes de nombrar a un enviado especial para mantener contactos con representantes de la oposición de Bielorrusia. Esta decisión suscitó críticas, en particular entre los políticos bielorrusos. Entre ellos, el vicepresidente de la Cámara alta del Parlamento del país eslavo, Valeri Belski, quien dijo que la iniciativa estadounidense es otro paso para desestabilizar la situación en el país.

eeuu, recep tayyip erdogan, turquía, 🌍 oriente medio