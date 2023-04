https://sputniknews.lat/20230404/amlo-envia-una-carta-a-xi-jinping-para-trabajar-en-el-combate-contra-el-fentanilo-1137713291.html

AMLO envía una carta a Xi Jinping para trabajar en el combate contra el fentanilo

AMLO envía una carta a Xi Jinping para trabajar en el combate contra el fentanilo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que envió una carta a su par chino, Xi Jinping, para trabajar de manera conjunta en el... 04.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-04T17:15+0000

2023-04-04T17:15+0000

2023-04-04T17:15+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

china

méxico

fentanilo

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/03/1137661782_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0cf0da9edd8d058e1a6b12bbe34b3547.jpg

De acuerdo con el mandatario, esto lo hizo después de una reunión que sostuvo con legisladores estadounidenses de los partidos Demócrata y Republicano."Me plantearon: '¿por qué no nos ayuda e interviene para que, de China, no envíen fentanilo a México y también a EEUU y Canadá?' Porque se supone que el fentanilo llega de Asia, lo que debe quedar claro es que nosotros no producimos fentanilo. Es una materia prima que se produce en Asia, también es importante aclarar quién lo produce. Entonces, les dije a los legisladores 'voy a intervenir' porque tenemos muy buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo y, en especial, con el Gobierno de la República de China", explicó en su conferencia de prensa matutina.En el texto que fue presentado por López Obrador en Palacio Nacional, el mandatario detalló el contexto de las secuelas del fentanilo en las personas y las confrontaciones con los legisladores republicanos sobre el tráfico de este opioide a México."Acudimos a usted, presidente Xi Jinping, no para pedirle apoyo ante estos groseros amagos, sino para solicitarle que por razones humanitarias nos ayude a controlar los envíos de fentanilo que puedan remitirse de China a nuestro país. Por ejemplo, sería un apoyo inestimable contar con información sobre quiénes importan esta sustancia, en qué cantidad, en qué embarcaciones, cuándo salen de los puertos chinos, a qué puertos mexicanos llega y el tipo específico de sustancia", se lee en la misiva.Anteriormente, la Embajada de China en México desestimó las acusaciones del subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos Todd Robinson, sobre el fentanilo."Esta acusación es infundada, confunde a la opinión pública y enmarca maliciosamente a China", señaló la Embajada en un comunicado de prensa.En el pronunciamiento la misión diplomática señaló que desde 2019, cuando el Gobierno chino adoptó medidas de control para todo tipo de sustancias con fentanilo, "nunca se ha encontrado contrabando de sustancias de fentanilo entre China y México". Además, precisó que las autoridades mexicanas no informaron a Pekín sobre ningún caso de incautación de precursores químicos controlados de fentanilo.

https://sputniknews.lat/20230401/amlo-envia-mensaje-a-eeuu-por-la-crisis-de-fentanilo-no-les-preocupa-el-bienestar-solo-el-dinero-1137617223.html

https://sputniknews.lat/20230322/fentanilo-por-que-es-altamente-adictivo-y-amlo-propone-sustituirlo-en-el-sector-salud-1137152847.html

china

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

andrés manuel lópez obrador, china, méxico, fentanilo, eeuu