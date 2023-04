Boca Juniors podría desbancar a México y tener el estadio más grande de América Latina | Fotos

https://sputniknews.lat/20230404/boca-juniors-podria-desbancar-a-mexico-y-tener-el-estadio-mas-grande-de-america-latina--fotos-1137682723.html

Un candidato a la Presidencia del gigante argentino de fútbol Boca Juniors presentó un diseño que podría darle al club un moderno estadio de más de 100.000... 04.04.2023, Sputnik Mundo

Las elecciones de los principales clubes de fútbol argentinos no escapan a la indiferencia ni a la grieta que caracteriza a la política partidaria del país, en la que posiciones antagónicas se pueden tornar irreconciliables. El Club Atlético Boca Juniors, uno de los mayores clubes del fútbol argentino, no es la excepción dado que, con cerca de 315.000 habilitados para votar, llega a ser más importante que los comicios formales en varios distritos electorales del país.En ese contexto, no es extraño que la campaña electoral reúna anuncios grandilocuentes que logran centrar la atención de los medios y hasta desatan verdaderos debates urbanísticos. Entre esas propuestas está la de mudar La Bombonera, el mítico escenario donde el club fundado por inmigrantes genoveses ejerce su localía en el barrio porteño de La Boca.El empresario publicitario Jorge Reale, uno de los candidatos a presidir el club, propuso construir un nuevo recinto para albergar los cotejos del club, abandonando de esta forma el estadio tradicional, inaugurado en 1940 y que cuenta con una capacidad actual para 54.000 espectadores.El proyecto despierta reticencia en los fanáticos más tradicionalistas, que se resisten a abandonar el templo boquense por una nueva casa ubicada a 1.300 metros de la actual, que no ha podido ser ampliado por conflictos con vecinos con casas en las inmediaciones.El nuevo estadio ideado por Reale asegura que cumplirá con los más altos estándares en cuanto al diseño de recintos deportivos en el mundo y estará a cargo del arquitecto Enrique Lombardi, creador del Estadio Libertadores de América del Club Atlético Independiente de Avellaneda, el Estadio Uno del Club Estudiantes de La Plata y el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero (norte).De acuerdo al proyecto, el escenario tendrá una capacidad para 106.000 espectadores, lo que lo convertiría en el estadio de fútbol con mayor aforo de América Latina, superando al mítico Maracaná de Río de Janeiro (78.838), al Más Monumental de Buenos Aires (83.196) y al gigantesco Estadio Azteca de Ciudad de México (87.523).El estadio fue concebido para albergar 444 palcos VIP, 192 palcos turísticos, 78 cabinas de transmisión y 4.000 plazas de estacionamiento.Ubicado sobre un terreno propiedad del Estado en un extremo de la Isla Demarchi, el escenario estaría conectado a la ribera por tres puentes peatonales levadizos que no solo permitirían el acceso del público al escenario, sino que también permiten la circulación de embarcaciones.La isla Demarchi, de proyecto en proyectoEl proyecto propone construir el nuevo estadio en la Isla Demarchi, nombre oficial del extremo sur del distrito porteño conocido como Puerto Madero. Se trata de una isla ubicada frente al puerto de Buenos Aires que en los últimos años ha vivido infinidad de transformaciones. Originalmente un terreno inundable, la zona supo alojar a la principal terminal portuaria del país para pasar más tarde a ser un polo industrial y llegar al final de la década de 1980 como un sitio abandonado a su suerte.A partir de la década de 1990, una remodelación convirtió a la mayor parte de la Isla Demarchi en un moderno distrito bursátil-empresarial repleto de restaurantes, tiendas de diseño y hoteles de moda, con residencias ideadas para los sectores más acomodados de la sociedad porteña.Sin embargo, un espacio de 10 hectáreas el extremo sur de la isla —ubicado enfrente al barrio de La Boca— continuó abandonado, por lo que, además del proyecto de Boca, en los últimos años se han propuesto infinidad de iniciativas urbanísticas. La expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) propuso en 2012 instalar allí un polo de la industria audiovisual, al que los medios comenzaron a bautizar como el Hollywood argentino.Como parte de aquel proyecto, se llegó a proponer la construcción de un edificio que sería "la torre más alta de Latinoamérica", según afirmaba el gobierno argentino de entonces. Aquella torre contaría con restaurantes, un hotel, museos y estaría cercada por un parque que, también a modo de comparación, se promocionaba como el Central Park porteño.Aquel proyecto fracasó y acabó siendo cancelado definitivamente por Mauricio Macri (2015-2019). El presidente propuso destinar la zona al negocio inmobiliario, creando un polo de "desarrollo urbano" que expandiera Puerto Madero hacia el sur con más torres y edificios. La idea del macrismo tampoco se concretó.

