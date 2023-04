https://sputniknews.lat/20230404/casarse-antes-de-los-18-la-unica-opcion-de-miles-de-ninas-y-adolescentes-en-mexico-1137411219.html

Casarse antes de los 18: la "única opción" de miles de niñas y adolescentes en México

Los padres de Daniela Ledezma (nombre ficticio para no revelar su identidad) se conocieron cuando ella tenía 15 años y él 21. A los 16, ella ya vivía con él... 04.04.2023

"Si me pongo muy cruda y muy fría, yo soy hija de un matrimonio infantil porque mi mamá tenía 15 años, llego a cumplir 16 a casa de mi papá. Para mí era una niña, honestamente", opina Daniela en una entrevista para Sputnik. "No es como que hubieran estado en una situación superprecaria, pero pudieron haber hecho otra cosa de su vida: terminar chido la prepa".Su historia engloba algunos de los elementos más comunes que se encuentran en este tipo de casos, sin mencionar aquellas en las que se tratan de uniones forzadas o pactadas.En México se estima que más de 326.000 menores de edad fueron "robadas" para obligarlas a contraer matrimonio y 193.000 fueron vendidas o intercambiadas por dinero o algún otro beneficio (como ganado, fiestas e incluso hasta cerveza), acorde con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI).Aunque la legislación mexicana considera una unión forzada cuando la menor de edad no elige voluntariamente ser parte de una unión conyugal, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) menciona que usar el término forzado también aplica para resaltar "las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres" que impulsan este tipo de uniones y "refieren a la existencia de condiciones que determinan si un matrimonio o una unión es realmente una 'elección' para las niñas y adolescentes".Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en América Latina una de cada cuatro mujeres de entre 20 y 24 años contrajo matrimonio o tuvo una unión temprana antes de cumplir los 18 años. La región es la única del planeta que no ha tenido avances en la materia en los últimos 25 años.El mismo organismo refiere que una de cada cinco adolescentes en América Latina y el Caribe contrae matrimonio o ha tenido una unión conyugal con un hombre al menos 10 años mayor que ella.Organismos como la UNICEF advierten que las niñas y adolescentes en uniones tempranas corren un mayor riesgo de sufrir diferentes tipos de violencia, sin que puedan acudir a instancias gubernamentales para pedir ayuda, ya que son discriminadas precisamente por integrar este tipo de uniones conyugales.Otro problema para la mamá de Daniela fue que, en realidad, no conocía al hombre con el que decidió compartir vida. Casi de inmediato, comenzó a notar que su pareja podía tener ataques de ira incontrolables y, a pesar de esta situación, su padre no le permitía volver a su hogar porque ya le había "prometido" su mano a su pareja.En México no es tan insólito conocer historias de familias que iniciaron con una unión temprana; sin embargo, el tema no resulta polémico y muchas veces se normaliza o se tiende a relacionarlo únicamente con problemas de comunidades indígenas o personas de escasos de recursos, y no como un problema urbano o que se dé en estratos sociales altos.El INEGI refiere, con base en el censo poblacional de 2020, que en México 224.454 adolescentes están en unión conyugal y 21.167 lo estuvieron alguna vez, lo que significa un promedio de cuatro por cada 100 adolescentes.La misma dependencia también señala que cerca de 10,5 millones de mujeres se casaron y 7,9 millones tuvieron su primer hijo antes de los 18 años.La familia de Daniela es un ejemplo de la normalización de las uniones tempranas en un país que en 2019 fue el primer lugar en abuso sexual infantil entre los 34 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y en el que apenas en 2019 se estableció la edad mínima para casarse (18 años) en todo el país.Además, se trata de un país donde la pederastia y las relaciones desiguales sigue siendo un tema "a debate", como mostró el reciente escándalo de la cantante mexicana Sasha Sokol cuando denunció al productor Luis de Llano por haber abusado de ella cuando tenía 14 años y él 40, poco después de que De Llano reveló en un programa que fueron "novios" y estaban "muy enamorados" en la década de los 80, cuando él la invitó a formar parte del exitoso proyecto musical Timbiriche.Así como su madre, las tías de Daniela también se "juntaron" antes de cumplir los 18. Aunque años después las tres lograron terminar la preparatoria abierta y emprender negocios propios, su desarrollo quedó "en pausa", acorde a la descripción que hace Daniela de su familia.Apenas el pasado 16 de marzo el Senado de la República Mexicana aprobó una reforma al Código Penal Federal para sancionar todo tipo de "cohabitación forzada" con multas económicas y condenas de 22 años de cárcel, así como diversas disposiciones para endurecer los castigos cuando se traten de comunidades indígenas o afrodescendientes.No obstante, la reforma aún requiere ser aprobado por la Cámara de Diputados y no modifica per se los códigos penales de cada estado del país.Para Juan Martín, esta medida se trata de "populismo punitivo", e incluso lo tilda de una "ingenuidad jurídica", dado que encarcelar a las personas que se casan con menores de edad no resuelve el tema de la vulnerabilidad de las menores ni garantiza que puedan tener acceso, por ejemplo, a una educación integral.En este sentido, el exdirector ejecutivo de Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) considera que la clave es la educación y programas que permitan no solo prevenir este tipo de uniones, sino que atiendan casos específicos de violencia, pues encarcelar a las personas que incurran en estas uniones "se trata de una simulación" que solo generará más burocracia.

