Físicos rusos explican la levitación de gotas de solución salina sobre el agua

Los investigadores ya habían descrito el fenómeno de la levitación de grupos de gotas de agua pura sobre la superficie de una solución. Los físicos de la Universidad Estatal de Tyumen (TyumSMU) lograron estabilizar los cúmulos de agua y a prolongar su permanencia en el aire de decenas de segundos a varias horas utilizando un haz de radiación infrarroja.En su trabajo, los físicos no solo demostraron experimentalmente la posibilidad de producir y mantener la existencia de gotas salinas sobre la superficie del agua, sino que también propusieron dos modelos teóricos para describir estos procesos.Además, los científicos planean llevar la tecnología de los aerosoles 2D al siguiente nivel. Un aerosol es un sistema bifásico formado por pequeñas gotas de líquido o pequeñas partículas de materia sólida distribuidas en un volumen de gas. Ejemplos de aerosoles en el hogar son los aerosoles para tratar el dolor de garganta, los humidificadores, las lacas para el pelo o la pintura para grafitis.Fedoréts añadió que el estudio de procesos poco conocidos en los aerosoles y la comprensión de su física pueden ayudar a avanzar significativamente en el estudio de los patógenos transportados por el aire, la evolución química de la contaminación atmosférica e incluso los mecanismos del cambio climático.Como señaló TyumSMU, las instalaciones con las que los físicos de la universidad llevan a cabo sus investigaciones no tienen parangón en Rusia ni en el extranjero.Los hallazgos de los investigadores de la Universidad Estatal de Tyumen (TyumSMU), fueron publicados en la revista International Journal of Thermal Sciences.

