Nuevo bombazo a la línea de flotación de la economía de EEUU. Varios países de la OPEP+ han decidido una reducción de bombeo que suma los 1,5 millones de... 04.04.2023, Sputnik Mundo

La OPEP+ sigue machacando a EEUU La OPEP+ sigue machacando a EEUU

'Es la economía, idiota'A EEUU vuelven a darle un golpe. Pero no de Estado. Eso queda reservado para las Embajadas del país norteamericano. El nuevo golpe tiene nombre y apellido: su nombre es OPEP+, y su apellido, nueva reducción de bombeo de petróleo en 1,5 millones de barriles diarios.En su afán de aplastar a Rusia, reduciendo su economía a los escombros, con una desintegración territorial adicional y así preparar el terreno para asestar un duro golpe a China –con Taiwán como caballo de Troya, respaldado por los continuos movimientos militares en el mar de China Meridional, y aupado ahora por la alianza militar AUKUS–, lo que está recibiendo EEUU es un verdadero efecto boomerang y una seguidilla de bombazos en su línea de flotación: su economía. A lo que se le añaden serios mordiscones al dólar.El último boletín emitido por la OPEP+ y difundido nada más y nada menos que por el Ministerio de Energía de Arabia Saudí, en el que anuncia su decisión de reducir voluntariamente la producción de crudo en 500.000 barriles diarios en coordinación con otros miembros de la OPEP+, según la agencia estatal Saudi Press.Que a este anuncio lo haga la propia Arabia Saudí, considerando que ha sido un socio histórico de EEUU, tanto en lo económico, como en lo político y estratégico, habla a las claras de la gravedad que reviste esto para los intereses de Washington, ya no sólo en la región, sino también en su repercusión a nivel global. Y es que este nuevo recorte probablemente impulsará un aumento en el precio del petróleo, tensando aún más las relaciones entre Arabia Saudita y EEUU, mientras las economías de varios países enfrentan una alta inflación, informa The Washington Post.En este sentido, hay que recordar que Riad enfureció a la Administración del presidente Joe Biden con la reducción implementada en octubre pasado, en vísperas de las elecciones estadounidenses de medio mandato. Entonces Biden advirtió que revisará las relaciones bilaterales entre los dos países y amenazó a la parte saudí con "consecuencias".La medida entrará en vigor en mayo y durará hasta finales de año. Emiratos Árabes Unidos también se sumó a la iniciativa y hará un recorte de 144.000 barriles al día durante el mismo periodo. Otros países que se suman a ella son: Rusia, con 500.000 barriles, Irak, con 211.000 barriles, Kuwait, con 128.000 barriles, Kazajstán con 78.000 barriles, Argelia, con 48.000 barriles y Omán con 40.000 barriles.EEUU asimila el golpeAl respecto, el vice primer ministro de Rusia, Alexánder Novak, expresó que "actualmente el mercado petrolero mundial atraviesa por un periodo de alta volatilidad e imprevisibilidad, debido a la crisis bancaria en EEUU y Europa, la incertidumbre económica global y las impredecibles y poco perspicaces decisiones de política energética".Por supuesto, que esto representa otro golpe más en los riñones de la economía de EEUU, y de ello deja constancia la reacción del país norteamericano declarada por el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby: manifestó que la medida adoptada por la OPEP+ no es conveniente dada la incertidumbre que existe en el mercado.Al respecto, el analista internacional Fernando Moragón puntualiza que esta medida no es conveniente para EEUU. "Lo que hace, y lo hace muy bien la OPEP+, es prepararse para una crisis bancaria. Lo del Silicon Valley Bank o el Credit Suisse, no es más que el inicio, y todos saben que, en algún momento, las quiebras bancarias se van a suceder una detrás de otra"."De hecho, el Credit Suisse ha pillado a los saudíes con bastante dinero en el banco y no quieren volver a pasar por lo mismo. Lógicamente esto a EEUU le hace daño porque son competidores suyos desde el punto de vista del mercado de hidrocarburos. El petróleo norteamericano de fracción hidráulica, producto de los yacimientos de esquisto, es mucho más caro. Con lo cual, aunque ellos ganan porque se sube el precio en general, hace que ya no sean tan visible los beneficios, y más con una crisis financiera que se va a llevar por delante a la mayoría de las empresas de fracción hidráulica que están muy endeudadas", explica Fernando Moragón.

