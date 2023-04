https://sputniknews.lat/20230404/una-empresa-de-polonia-podria-estar-implicada--en-el-sabotaje-a-los-gasoductos-nord-stream-1137680746.html

Una empresa de Polonia podría estar implicada en el sabotaje a los gasoductos Nord Stream

Una empresa de Polonia podría estar implicada en el sabotaje a los gasoductos Nord Stream

MOSCÚ (Sputnik) — El yate Andrómeda no fue el único buque involucrado, presuntamente, en el ataque a los gasoductos Nord Stream 1 y 2, informó el periódico... 04.04.2023, Sputnik Mundo

"Después de meses de investigación, los funcionarios de servicios de seguridad sospechan que el yate Andrómeda de 50 pies [15 metros], presuntamente no fue el único barco utilizado en el audaz ataque", informa el medio estadounidense. También agrega que Andrómeda pudo ser un señuelo para distraer la atención de los verdaderos perpetradores. Según la nota, los altos funcionarios esperan que el verdadero propósito de Andrómeda proporcione más información sobre el sabotaje y que conduzca a los autores de las explosiones, cuyos motivos "aún no están claros". Asimismo, la nota señala que varios funcionarios comparten "el escepticismo de Alemania" sobre la capacidad de una tripulación de seis personas para destruir los gasoductos Nord Stream. Por su parte, el jefe de la oficina de política internacional de la Presidencia polaca, Marcin Przydacz, citado por el diario, rechaza la participación de Polonia y afirma que "esto pudiera ser un juego ruso para culpar" a su país. Las agencias de inteligencia, indica el medio, "no encontraron pruebas claras de que Rusia, inicialmente el principal sospechoso, sea el responsable". Una investigación realizada por el periódico alemán Die Zeit, conjuntamente con los canales de televisión ARD y SWR, apunta a que los saboteadores utilizaron un yate alquilado por una empresa con sede en Polonia, pero propiedad de ucranianos. Según el diario alemán Der Spiegel, los saboteadores alquilaron el yate Andrómeda, de 15 metros de eslora. El 26 de septiembre de 2022, la empresa Nord Stream 2 AG, operadora del gasoducto homónimo ruso, anunció una fuga de gas en una de las dos tuberías de la infraestructura cerca de la isla danesa de Bornholm por causas desconocidas. Más tarde, trascendió que las dos líneas del gasoducto paralelo Nord Stream 1 también habían sido dañadas. Alemania, Dinamarca y Suecia no descartaron un acto de sabotaje. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia catalogó las explosiones de ataques terroristas y el 30 de septiembre desveló que tenía pruebas que apuntaban a la implicación de ciertos países occidentales. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) rechazó un proyecto de resolución presentado por Rusia para la creación de una comisión investigadora del sabotaje a los gasoductos.A su vez, Moscú declaró que Washington busca frenar los intentos de aclarar las verdaderas circunstancias de los ataques.

