Viaje de Macron a China "muestra que Europa cree que Xi mediará en el conflicto en Ucrania"

Viaje de Macron a China "muestra que Europa cree que Xi mediará en el conflicto en Ucrania"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se embarcan en una visita de trabajo a China. Entre los... 04.04.2023, Sputnik Mundo

Para la coordinadora de la licenciatura de Negocios Globales en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, Aribel Contreras, esto demuestra que el Gobierno chino está dispuesto a aportar soluciones para dirimir la querella.Además, considera la experta, la presencia de Von der Leyen está intrínsecamente relacionada con esa causa, esto porque ella representa los intereses de las naciones que componen a la Unión Europea, bloque que busca dos cosas: evitar que China dé ayuda militar a Rusia y mejorar los lazos comerciales con la nación asiática, pese a las divergencias que tienen sobre Ucrania.Este último punto es relevante, debido a que gran parte de las naciones europeas cuentan con un fuerte intercambio de bienes y servicios con China.Para Contreras, el viaje de Macron es aún más relevante porque no había visitado China y tampoco se había reunido con Xi desde el G20, que se realizó en noviembre pasado en Bali, Indonesia.La fortaleza de China y Xi JinpingLa reunión entre Macron y Xi también es una manera de mostrar que el presidente chino y su Gobierno son fuertes a nivel mundial."Más allá de lo que los personajes digan en concreto, es una muestra de que él [Xi] se está fortaleciendo en calidad de gigante asiático, puesto que estos personajes van a estar en Pekín y no en Washington. Así que eso es muy claro", pondera la coordinadora de la licenciatura de Negocios Globales en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.Esto es así, especialmente por la postura que mantienen tanto la Unión Europea como otras naciones sobre temas como el conflicto en Ucrania, donde intrínsecamente los europeos están solicitando apoyo a China."Hoy, más que nunca, China está ansiosa de ver cómo [se desarrolla la situación]. Occidente, primero, estaba muy empoderado y envalentonado con los 10 paquetes de sanciones. Pero ahora pareciera que, en lo oscurito, están doblando las manos para pedir un salvavidas y una gran llamada de auxilio a Xi Jinping para ya detener esta [pugna] por la afectación que se está dando no solo de la parte económica, sino que esto genera inseguridad energética y alimentaria, el alza inflacionaria, entre otros problemas", indica Contreras.

