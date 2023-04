https://sputniknews.lat/20230405/a-eeuu-le-estan-dando-con-un-cano-1137724616.html

A EEUU le están dando con un caño

A EEUU le están dando con un caño

A EEUU, acostumbrado a entrar como Pedro por su casa, o incluso peor, a base de bombazos, misilazos, de introducción de elementos terroristas a los que utiliza...

A EEUU le están dando con un caño

Recogerás tu siembraEl que siembra vientos, recoge tempestades, como dice un pasaje de la Biblia. Es lo que le está pasando a EEUU: los países emergentes han comenzado a decir basta. Y es que con la confianza y la espalda que les brindan el apoyo de países como China o Rusia, incluso la propia India, que tienen otra forma de manejarse con las diferentes naciones y que parten desde el respeto, las naciones africanas se sienten legitimadas para empezar a decir las cosas como son, y a actuar en consecuencia.Y ya no sólo con EEUU: también el presidente de Francia, Emmanuel Macron, bebió de su medicina en su visita al presidente de Congo, o el embajador de Alemania en Namibia supo lo que es que le paren los pies. Y a llorar al cuartito. De esto han dado cuenta en las últimas horas las diplomacias de Rusia y de la India, e incluso un alto dirigente político africano. Como se dice coloquialmente, a EEUU lo están poniendo a caldo.En una entrevista con el periódico ruso Argumenty i Facty, el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó este lunes que, a diferencia de los países occidentales, Moscú nunca pretende impartir lecciones a sus socios extranjeros acerca de cómo vivir. "No tenemos agenda oculta. No usamos doble rasero. Construimos la interacción interestatal sobre los principios del derecho internacional, la igualdad, el respeto mutuo y la consideración de los intereses". Este "enfoque constructivo" atrae a "todos los países normales", dijo Lavrov, al indicar que Occidente trata de convencer a los Estados africanos de no participar en la cumbre Rusia-África que tendrá lugar los días 27 y 28 de julioEn este contexto, hay que recordar que días pasados la vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, realizó una gira por África, visitando Ghana, Tanzania y Zambia. Una gira siguió a las de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y del secretario de Estado, Antony Blinken. Según Bloomberg, estas visitas estaban encaminadas a fortalecer la influencia de Washington en el contexto de la competencia creciente con China y Rusia. Pekín es el mayor socio comercial e inversor en África, que también realiza proyectos infraestructurales en países del continente, mientras que Moscú coopera con varios Estados africanos en el ámbito de la seguridad, enviando equipamiento militar y llevando a cabo maniobras conjuntas.En este sentido, vale la pena recordar que en agosto del año pasado, la Casa Blanca publicó una nueva estrategia para el África subsahariana con el objetivo de promover los intereses estadounidenses en materia de seguridad nacional en el continente para "exponer y resaltar los riesgos de las actividades negativas de la República Popular China y Rusia". Así, EEUU busca el apoyo a Ucrania entre los países africanos, la mayoría de los cuales prefieren permanecer neutrales y seguir manteniendo vínculos económicos y comerciales con Moscú.Pero la realidad es bien distinta a la que pretende Washington: los países africanos aspiran a colaborar con todas las grandes potencias. "Nuestras relaciones con EEUU no afectan a nuestras relaciones con China, y viceversa", afirmó Jito Kayumba, asesor especial para Finanzas e Inversión del presidente de Zambia. "Queremos mantener todos los lazos. Es un legado que mantenemos desde [que logramos nuestra] independencia", agregó.AsesinosEn este contexto, el veterano periodista y presidente del Partido Socialista de Zambia, Fred M'membe, arremetió contra las persistentes actitudes coloniales hacia África por parte de los políticos de EEUU, a quienes tachó de "asesinos". Sus declaraciones tuvieron lugar precisamente en medio de la gira de Kamala Harris por el continente africano."Los asesinos de Patrice Lumumba, los que derrocaron a Kwame Nkrumah, los que mataron a Nasser, los que mataron a Muammar Gaddafi", enumeró M'membe durante un discurso que pronunció en el Foro Internacional sobre la Democracia celebrado en Pekín, donde describió a EEUU como "un país que se ha construido sobre la fuerza brutal, sobre la esclavitud de otros seres humanos, sobre la humillación de los africanos, la explotación de los africanos, el saqueo de África, hoy viene a enseñarnos sobre democracia".Pero no sólo desde Rusia o África surgen las denuncias contra las políticas exteriores que lleva adelante EEUU. Así, durante una reunión con parlamentarios celebrada el domingo en la ciudad de Bangalore, el ministro indio de Asuntos Exteriores, Subramanyam Jaishankar, consultado sobre los comentarios de Alemania y EEUU sobre la retirada del mandato parlamentario a un político opositor, Jaishankar declaró: "Es porque Occidente ha tenido la mala costumbre durante mucho tiempo de hacer comentarios sobre los demás. Creen que es su derecho otorgado por Dios. Tendrán que aprender por experiencia que, si siguen haciendo esto, los demás también empezarán a hacer comentarios, y no les gustará cuando eso ocurra".Y es que la semana pasada, Rahul Gandhi, líder del partido opositor Congreso Nacional Indio, fue inhabilitado del Parlamento nacional tras ser condenado a dos años de prisión por un caso de difamación criminal, según la cadena NDTV. Tras su acusación, desde EEUU declararon que están "vigilando" la situación de Gandhi. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán afirmó que espera que se apliquen "las normas de independencia judicial y los principios democráticos fundamentales" en el caso del opositor.Al respecto, el analista internacional Eduardo Luque hace unas observaciones contundentes. "Esto significa fundamentalmente la pretensión de EEUU y Occidente de creer todavía que pueden mandar, gobernar, intervenir, dar golpes de Estado, como si el mundo fuera de su propiedad y tuvieran la capacidad de hacer lo que literalmente quisieran, interviniendo en los países africanos o en los países asiáticos. No se dan cuenta de que esto ya ha cambiado, que ya no puede plantearse, como fue en aquel momento, la muerte de Patrice Lumumba, o el asesinato de Gadafi. Todo esto ha cambiado, el mundo ha cambiado, y EEUU pretende todavía el dominio y el control al igual que la Unión Europea en sus antiguas colonias".

