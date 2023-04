https://sputniknews.lat/20230405/titular-de-la-federacion-agraria-argentina-el-dolar-preferencial-es-otro-vicio-del-gobierno-1137784235.html

Titular de la Federación Agraria Argentina: "el dólar preferencial es otro vicio del Gobierno"

El Gobierno argentino anunció un nuevo dólar preferencial para favorecer al campo y las economías regionales.

El ministro de Economía argentino, Sergio Massa, anunció la creación de una nueva cotización especial del dólar para el sector agroexportador, con el objetivo que lleguen divisas al Banco Central.Este tipo de cambio será de 300 pesos por dólar (la moneda estadounidense equivale a $218,50 en el mercado de cambio oficial) y, para acceder a él, habrá un plazo de 45 días para exportar en el caso de la soja y cinco meses para las economías regionales.Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina, rechazó esta medida.Achetoni reconoció la posibilidad de que los actores más grandes especulen a partir de estas medidas."Es muy probable que el sector exportador haya generado las condiciones o haya esperado a liquidar, pero no es propio de la especulación del pequeño productor y mucho menos de los que están en emergencia por la sequía". Además, agregó que es posible que luego de este plazo, los sectores concentrados vuelvan a exigir un dolar diferencial: "Esto es un vicio que ha generado el Gobierno y que va acostumbrando [a los productores]"Por otra parte, el gasoducto Néstor Kirchner es considerado clave por múltiples sectores, porque va a permitir abastecer de energía al país desde Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, reduciendo las importaciones de energía. Además, posibilitará la exportación del recurso no convencional.El megaproyecto ya motorizó más de 50.000 empleos y tendrá una extensión de 573 kilómetros y 56.700 caños de 12 metros de largo cada uno.Tras la finalización de esta obra, el Gobierno de Alberto Fernández planea construir un segundo tramo de unos 470 kilómetros, que transportará el gas de Salliqueló a San Jerónimo Sur, en la Provincia de Santa Fe.Hablamos con Alex Valdez, exdirector provincial de hidrocarburos de Neuquén e integrante de la escuela de administración en recursos energéticos (EDARE), quien consideró que para este invierno Argentina no podrá autoabastecerse."Para este invierno se va a reducir la dependencia con Bolivia, pero quizás en los próximos se logre un equilibrio en la balanza comercial. Lo importante es que el país tienda a tener su producción propia y eso nos va a dar eventualmente un superávit comercial".Es posible que Argentina se convierta en un player global. Son importantes los pequeños pasos que se están dando para cubrir las cuotas que el resto del mundo está necesitando", agregó."Si fuera posible dar vuelta el sentido del gasoducto norte y el gas de Bolivia comienza a declinar, esos ductos deben girar su sentido para ir de Argentina a Bolivia y de ahí a San Pablo, que es el polo económico de Brasil".Finlandia ingresó a la OTANLa Organización del Tratado del Atlántico Norte oficializó a Finlandia como nuevo miembro, siendo el número 31 de la alianza, luego de que se disparara el conflicto entre Rusia y Ucrania.Esta medida profundiza el incumplimiento del pacto tácito al que habían llegado Rusia y Estados Unidos el nueve de febrero de 1990, cuando James Baker, el secretario de Estado de ese momento se reunió con Mijail Gorbachov y sostuvo que la OTAN no se expandiría ni una pulgada hacia el Este.Marcelo Ramirez, director de Asia Tv y autor del libro "La OTAN contra Rusia", fue entrevistado en Cara o Ceca y explicó que "cualquiera que tenga un mínimo conocimiento de geopolítica sabe que no es aceptable para ninguna potencia no tener una zona de seguridad mínima. Que la OTAN está en la frontera hace que ciudades centrales de Rusia se conviertan en blancos potenciales en tiempos extremadamente reducidos".El autor hizo referencia a la guerra informativa: "Uno se acostumbra y aplica el sentido común. Desde la prensa de occidente estas cosas [las fake news sobre Rusia] se plantean como una verdad y luego la noticia se cae y se cambia por otra. Se había dicho que Putin estaba enfermo y no era verdad. Y mientras dicen esto, tienen un presidente como Joe Biden que saluda a gente que no existe y no dicen nada". .

