Una extranjera pasea con un rifle en Yucatán y las redes acusan a la policía de parcialidad | Video

Una mujer estadounidense salió de paseo portando un rifle en una playa de Yucatán (sureste de México), causando distintas reacciones en la población, como... 06.04.2023, Sputnik Mundo

"No fuera un connacional porque tendría trato de vil delincuente", aseveró un usuario de Twitter tras mirar el video de la mujer. "¿Cómo hubiera sido el trato de los policías si no hubiera sido una persona blanca, la hubieran invitado a declarar?", cuestionó alguien más. Además, en redes sociales criticaron que, a diferencia de Estados Unidos, en México está prohibida la portación de armas, a menos que se cuente con una licencia especial. Por esa razón, exigieron a las autoridades que investiguen el caso. Autoridades retienen el armaEn tanto, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán aseguraron el arma que la mujer dijo utilizar para cazar aves. De acuerdo con un comunicado de la dependencia policial, se trata de un rifle de diábolos (copitas) calibre 4.5. De acuerdo con el reporte policial, la mujer radica con su pareja en un predio rentado de Puerto Progreso, unos 46 kilómetros al norte de la capital yucateca, Mérida. El caso contrasta con el de una mujer de origen salvadoreño que en marzo de 2021 perdió la vida tras ser sometida por la policía en calles de Tulum, destino turístico en el estado de Quintana Roo, colindante con Yucatán. En un video que circuló en redes sociales, se observa a la víctima centroamericana sometida boca abajo contra el suelo, esposada, mientras una mujer policía apoya su rodilla contra la espalda de la mujer, que se queja mientras otros uniformados simplemente observan. Momentos después, se ve cómo la mujer deja de moverse y los agentes trasladan el cuerpo a la parte posterior de una camioneta. Al respecto, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acusó que la centroamericana "fue brutalmente tratada y asesinada". "Es un hecho que nos llena de pena, de dolor y de vergüenza. Decir a sus familiares, a las mujeres salvadoreñas, mexicanas, las mujeres del mundo, a todos, hombres y mujeres, que se van a castigar a los responsables. Ya están en proceso de ser enjuiciados y no habrá impunidad", dijo el mandatario el 29 de marzo de 2021.

