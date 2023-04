https://sputniknews.lat/20230406/una-moneda-comun-latinoamericana-permitiria-disminuir-la-dependencia-del-dolar-1137831519.html

Una moneda común latinoamericana permitiría "disminuir la dependencia del dólar"

Una moneda común latinoamericana permitiría "disminuir la dependencia del dólar"

Once presidentes de Latinoamérica se reunieron virtualmente en la Alianza Latinoamericana Contra La Inflación este 5 de abril para diseñar políticas de integración para mitigar la inflación.

2023-04-06T22:01+0000

2023-04-06T22:01+0000

2023-04-06T22:02+0000

cara o ceca

inflación

latinoamérica

5g

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/06/1137831363_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_70e3d7e2224566c67949300b510049ef.png

Una moneda común latinoamericana permitiría “disminuir la dependencia del dólar” Una moneda común latinoamericana permitiría “disminuir la dependencia del dólar”

Los argentinos han sufrido la inflación, en mayor o menor medida, desde hace décadas. Pero la pandemia y el conflicto en Europa impactaron en la economía mundial y reavivaron la inflación en los países centrales, que la están trasladando a todo el mundo con efectos dramáticos.En América latina, la inflación en 2022 fue del 7% mensual, según el FMI. Argentina tuvo una de las más altas con el 94,8% anual, pero fue seguido por países como Colombia, con un 13,34%, Chile, con un 12% y México, con un 8%.Hablamos con Claudio Lozano, ex director del Banco Nación y precandidato a presidente por Unidad Popular, partido integrante del oficialista Frente de Todos, para las próximas elecciones de este año, sobre las posibilidades de lograr una salida en conjunto a la inflación."Se abrió un espacio de trabajo. Toda instancia que profundice el intercambio y la integración de Latinoamérica es positiva. Habrá que ver en qué medida avanza para poder juzgarlo más", sostuvo.Lozano criticó la experiencia del Frente de Todos en el gobierno, coalición que él integra: "claramente no ha logrado cumplir con las expectativas del conjunto de la sociedad. Supo ser una buena iniciativa electoral para desalojar a [Mauricio] Macri pero no logró concretar una estrategia política que haya tenido eficacia en la distribución del ingreso y en generar mejores condiciones de vida para la mayoría de la población".Sobre la deuda de 45.000 millones que Mauricio Macri contrajo con el FMI en el 2018, dijo: "El primer problema es resolver adecuadamente la deuda que había dejado el macrismo y claramente no hizo uso de todas las herramientas que tenía para impugnar una deuda que era una estafa y avanzó con un acuerdo que tendió más bien a legalizar la estafa que a resolverla y en ese marco tenemos un acuerdo inconveniente que no permite resolver el problema inflacionario. Al reves, lo promueve".¿Quién domina el 5g?El 5g es una tecnología de telecomunicaciones que promete revolucionar el modo en el que las personas están conectadas entre sí. Progresivamente, países de todo el mundo están instalando esta tecnología para el uso masivo.El conflicto surge por ver quién domina el desarrollo. Por ahora, la empresa Huawei, de China, lidera el mercado y Estados Unidos no quiere quedarse atrás."Esta tecnología genera un cambio de paradigma en la comunicación. Vamos a estar comunicados a través de internet en todo ámbito de nuestras vidas. El 5g incrementa en 100 veces la posibilidad de sumar aparatos a una frecuencia, con menor latencia y mayor velocidad", señaló en Cara o Ceca Gabriel Balbo, analista internacional y autor del libro "5g la guerra tecnológica de este siglo".Balbo aclaró por qué hace referencia a un conflicto bélico en el título de su libro. "Las potencias que detentan las tecnologías son las que dominan el mundo. Esta [el 5g] es dominada por un país emergente como es China, a través de Huawei, que hoy lidera los estándares del 5g. Esto quiere decir que cualquier dispositivo que se comunicaba por distintos estándares que eran impuestos por los EEUU, ahora son de Huawei. Quien domina los estándares puede otorgar o no el uso de la patente y fomentar algunos desarrollos y otros no”.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

inflación, américa latina, 5g