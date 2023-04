https://sputniknews.lat/20230407/sembrar-el-caos-quien-se-beneficio-del-montaje-de-ataque-quimico-en-duma-1137873047.html

"Sembrar el caos": ¿Quién se benefició del montaje de ataque químico en Duma?

"Sembrar el caos": ¿Quién se benefició del montaje de ataque químico en Duma?

"No cabe duda de que los grupos armados organizaron este 'ataque' para luego culpar de él a las fuerzas de seguridad sirias con el fin de desacreditar a Damasco", declaró Asquif. El experto está seguro de que los Cascos Blancos perseguían el mismo objetivo cuando hicieron pública la misma información relacionada con armas químicas. En este contexto, nota el papel de la financiación, una de las fuerzas impulsoras de las acciones de diversas organizaciones como los Cascos Blancos, que incluso se utiliza para apoyar a militantes y grupos armados, entre ellos Jabhat al-Nusra*. Asquif subrayó en particular que esto no se limita solo a Siria, ya que el fenómeno ocurre en casi todas partes del mundo. EEUU ha utilizado tal estrategia, con la difusión de información sobre el presunto uso de armas químicas, varias veces, indica el periodista. Asquif destaca los escenarios aplicados en Irak y Afganistán, y estima que es "exactamente" lo que está ocurriendo ahora en Siria. Washington, de acuerdo con su punto de vista, persigue no solo desprestigiar a Damasco en la escena internacional, sino también "dividir a la sociedad siria, sembrar el caos en el país y destruir su economía". Y aquí es donde el comunicador recuerda a organizaciones no gubernamentales (ONG) que están al servicio de los intereses de terceros países, como Estados Unidos o el Reino Unido. Por otro lado, no todas estas ONG fueron creadas para promover los intereses de los países potentes. Existen organizaciones independientes, como la Media Luna Roja, que, a juicio del periodista, realizan su propia política. En cuanto a los Cascos Blancos, Asquif cree que es una organización que sin lugar a duda depende de otros actores."Al fin y al cabo, el Reino Unido invierte enormes cantidades de dinero allí. Además, el trabajo de los Cascos Blancos se ha concentrado en regiones donde los grupos armados y las organizaciones terroristas, incluido ISIS* (Estado Islámico), también llevan a cabo sus actividades criminales", detalla. Sin embargo, Asquif expresa su preocupación por la falta de un enfoque claro para llevar a cabo la investigación sobre el presunto ataque químico en Siria. Se necesita una que sea transparente, por eso debe entenderse quién la realizará y si otros países participarán. *organización terrorista prohibida en Rusia

